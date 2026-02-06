Folklórny súbor Zemplín sa predstaví na oficiálnom otváracom ceremoniáli olympiády v Casa Slovacca – VIDEO

Folklórny súbor Zemplín sa predstaví na oficiálnom otváracom ceremoniáli olympiády v Casa Slovacca. Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK) folkloristi zo Zemplína budú počas Zimných olympijských hier súčasťou programu v oficiálnom prezentačnom priestore Slovenskej republiky, kde sa návštevníci olympiády z celého sveta bude môcť zoznámiť so slovenskou kultúrou a identitou.
„Súbor sa predstaví už v sobotu 7. februára 2026 na slávnostnom otvorení ZOH v kultúrnom programe, na ktorom sa zúčastní aj prezident Peter Pellegrini,“ uviedol KSK. Doplnil, že počas trvania športového sviatku bude súbor každý deň uvádzať 45-minútové vystúpenia.
Vrchol kultúrnej prezentácie
V rámci nich predstaví slovenský folklór ako živú a dynamickú súčasť kultúrnej identity krajiny. Program bude zahŕňať módnu prehliadku tradičných krojov, ich odborný opis, a tiež prezentácie folklórnych regiónov Slovenska, folklórny kvíz, tanečné vystúpenia a interaktívne workshopy pre verejnosť.
„Vrcholom kultúrnej reprezentácie Slovenska bude večerný program 12. februára 2026 v rámci Národného dňa Slovenska. Folklórny súbor Zemplín sa predstaví s hudobnou skupinou Iconito v projekte KORENE, ktorý originálnym spôsobom prepája tradičný folklór so súčasnou hudbou,“ doplnila samospráva. Reprezentácia chce takto predstaviť slovenskú kultúru ako autentickú, umelecky hodnotnú a zároveň modernú, pričom dôraz je kladený na regionálnu rozmanitosť, tradície a ich aktuálne umelecké spracovanie.
Podpora tradičnej kultúry na Zemplíne
Košická župa pripomenula, že dlhodobo a systematicky podporuje tradičnú kultúru na Zemplíne, a to aj prostredníctvom svojej organizácie, Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra. Pod to patrí aj FS Zemplín, daná podpora mu umožňuje rozvíjať jeho umeleckú činnosť a prezentovať kultúrne dedičstvo regiónu na medzinárodnej úrovni.
„Folklórny súbor Zemplín už 69 rokov dokazuje, že tradície nášho regiónu majú silu prekračovať hranice aj generácie. To, že bude po prvý raz reprezentovať Slovensko na olympiáde, je výnimočné ocenenie jeho práce, talentu a vytrvalosti. Župa súbor dlhodobo a hrdo podporuje a aj dnes mu držíme palce, aby na olympiáde ukázal, že kultúra Zemplína patrí medzi svetové hodnoty,“ vyjadril sa predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).