Fínsko začalo s výstavbou ostnatého plota na hraniciach s Ruskom, chce tak posilniť bezpečnosť východu krajiny

Fínsko začalo s výstavbou 200-kilometrového plota na svojich hraniciach s Ruskom. Plot, ktorý by mal posilniť bezpečnosť severskej krajiny, by mal byť podľa pohraničnej stráže tri metre vysoký, s ostnatým drôtom na vrchu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Fínsko má v Európskej únii najdlhšie hranice s Ruskom, dlhé 1 340 kilometrov. V súčasnosti sú na nich prevažne ľahké drevené ploty.

Rusi utekajú práve do Fínska

Pre vybudovanie nového plota sa Fínsko rozhodlo v súvislosti s nárastom počtu Rusov snažiacich sa ujsť pred odvodom do vojny na Ukrajine. Severská krajina sa tiež v utorok priblížila k členstvu v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO), keď jej parlament začal rokovať o zákone, ktorý by mal urýchliť žiadosť Fínska. Hlasovať by o ňom mali v stredu.

Výstavba plota na hraničnom priechode Imatra sa začala v utorok čistením lesa. V marci by mali začať s výstavbou cesty a inštaláciou plota. Na niektorých úsekoch plánujú nainštalovať kamery s nočným videním, svetlá a reproduktory. Trojkilometrový pilotný projekt v Imatre by mali dokončiť do konca júna.

Zákon o ochrane hraníc

Fínsko schválilo v júli úpravy zákona o ochrane hraníc, ktoré mu umožnia výstavbu pevnejšieho plota. Súčasné drevené zábrany sú totiž určené najmä na to, aby zabránili dobytku prekračovať hranice.

Od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie na Ukrajinu, sa Fínsko snaží o posilnenie svojej východnej hranice. V septembri začali Rusi vo veľkých počtoch utekať do Fínska po tom, ako ruský vodca Vladimir Putin nariadil mobilizáciu záložníkov s cieľom poslať ich bojovať na Ukrajinu.