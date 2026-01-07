Akciu zameranú na nelegálnu migráciu si pozrel aj bavorský minister vnútra, Šutaj Eštok hovorí o jasnom signáli partnerom – VIDEO

Akciu bezpečnostných zložiek „Zelená 2026“ zameranú na boj s nelegálnou migráciou si v stredu na slovensko-maďarskej hranici pozrel aj minister vnútra Bavorska Joachim Herrmann.
Ako v tejto súvislosti povedal šéf slovenského rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok, akcia dáva jasný signál partnerom, že Slovensko je pripravené chrániť schengenský priestor.
Pašovanie zbraní alebo drog
„Cieľom tohto cvičenia je ukázať, že sme schopní chrániť aj našu zelenú, aj modrú, takzvanú riečnu hranicu,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že okrem policajtov sa na akcii zúčastňujú aj hasiči, a tiež príslušníci finančnej správy.
„Rovnako bol zapojený aj Letecký útvar ministerstva vnútra,“ doplnil minister. Ako ďalej uviedol, bezpečnostná akcia nie je zameraná len na nelegálnu migráciu, ale aj na pašovanie zbraní alebo drog, a malé množstvo ľahkých drog sa pri nej aj podarilo zaistiť.
Boj proti nelegálnej migrácii
Pokiaľ ešte v roku 2023 podľa Šutaja Eštoka Slovenskom prešlo takmer 50-tisíc nelegálnych migrantov, ktorí smerovali do západnej Európy, v súčasnosti je ich počet nižší takmer o 99 percent. Podľa bavorského ministra vnútra Joachima Herrmanna sú prioritami spolupráce so Slovenskom práve boj proti nelegálnej migrácii, ako aj medzinárodnej kriminalite.
„Slovenská polícia tým, ako pracuje, prispieva k tomu, aby sa aj ľudia v Nemecku a u nás v Bavorsku cítili bezpečne,“ vyhlásil. Doplnil, že keďže trestnú činnosť páchajú dobre organizované medzinárodné zločinecké organizácie, je dôležitá úzka spolupráca európskych polícii. Slovenská polícia je pritom podľa ministra nielen dobre zorganizovaná, ale aj technicky zabezpečená. „Dúfam, že spolupráca bude aj naďalej taká dobrá,“ dodal Herrmann.
Mikulec hovorí o divadle
Na tlačovú besedu Šutaja Eštoka zareagoval exminister vnútra a opozičný poslanec Roman Mikulec (hnutie Slovensko) s tým, že Slovensko nečelí žiadnej nelegálnej migrácii a šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) robí bezpečnostnou akciou „Zelená 2026“ divadlo. Ako Mikulec zdôraznil, minister organizuje mediálne cvičenia a naháňa policajtov po vytvorených „Potemkinových dedinách“, zatiaľ čo sa množia krádeže v obchodoch.
„Denne sledujeme lúpeže v potravinách, predajniach elektroniky či na čerpacích staniciach. Polícia chýba tam, kde má chrániť slušných ľudí, lebo minister rieši PR namiesto bezpečnosti,“ skonštatoval opozičný poslanec.
Doplnil, že Šutaj Eštok robí teatrálne cvičenia na vnútornej hranici, ale vonkajšiu hranicu Schengenu očividne nezvláda chrániť. „Vidíme zlyhania, ktoré vyvrcholili škandálom s prevozom približne 800 kilogramov kokaínu cez slovensko-ukrajinskú hranicu,“ dodal Mikulec.