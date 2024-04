Finančná pomoc zo zahraničia neohrozuje suverenitu krajiny, reaguje Slovenská katolícka charita na návrh poslancov SNS

Finančná pomoc zo zahraničia nie je ohrozením suverenity alebo nezávislosti krajiny. Naopak, je to prejav solidarity medzi národmi a podpora demokratických hodnôt a ľudských práv.

Zdôrazňuje to Slovenská katolícka charita (SKCH), ktorá spadá tiež do kategórie mimovládnych organizácií, ktoré majú byť po novom podľa návrhu Slovenskej národnej strany označované ako organizácie so zahraničnou podporou.

Žiadajú dôkladnú diskusiu

Prijíma totiž dary aj zo zahraničia prevyšujúce sumu 5 000 eur. Charita žiada k návrhu SNS dôkladnú celospoločenskú a odbornú diskusiu.

„Už dlhší čas starostlivo a podrobne sledujeme diskusiu okolo pripravovanej zmeny zákona o mimovládnych organizáciách, ktorá nás nenecháva ľahostajnými. V Slovenskej katolíckej charite veríme, že len plnohodnotný dialóg odborníkov zo všetkých relevantných strán môže priniesť pozitívnu zmenu, ktorá bude prospešná pre štát, či samotné mimovládne organizácie, ale predovšetkým pre ľudí, ktorým chceme všetci spoločne podať pomocnú ruku,“ uviedla charita vo svojom stanovisku.

Poukazuje na to, že ročne pomáha takmer 70-tisícom ženám, deťom a mužom. Transparentne informuje o tom, odkiaľ ich darcovia a dary pochádzajú.

„Medzi týmito darcami sú ľudia a organizácie z mnohých krajín. Našu misiu, len v rámci jedného z programov, podporili za posledné dva roky štátni donori z 12 krajín a nespočetne veľa rodín zo zahraničia,“ uviedla charita.

Celkovo sa ich finančná pomoc vyšplhala k sume prevyšujúcej 5,2 milióna eur. Aj vďaka nim mohla Slovenská katolícka charita pomôcť viac ako 45-tisíc ľuďom, vykonať takmer 290-tisíc intervencií a otvoriť 24 podporných centier po celom Slovensku.

Slovensko tiež pomáha za hranicami

Charita poukazuje na to, že Slovensko dnes nežije v izolovanom časopriestore, ale je súčasťou globálneho celku.

„Mimovládne organizácie využívajú finančnú pomoc zo zahraničia na realizáciu svojich misií a programov, ktoré by inak bolo ťažké alebo nemožné financovať zo zdrojov dostupných na Slovensku. Tento druh podpory prispieva k obohateniu spoločenského diskurzu, posilneniu demokracie a ochrane ľudských práv, čo má pozitívny vplyv na celú spoločnosť,“ podčiarkla SKCH.

Podľa nej netreba zabúdať ani na fakt, že finančná a materiálna pomoc neprúdi len jedným smerom, ale aj Slovensko často pomáha aj za svojimi hranicami v mnohých krajinách, ktoré sú zasiahnuté vojenskými konfliktmi alebo prírodnými katastrofami.

Finančnú pomoc zo zahraničia považuje SKCH za rovnaký prejav solidarity a milosrdenstva, ako preukázal v Biblii milosrdný Samaritán, keď pomohol olúpenému a zbitému neznámemu cudzincovi.

„Podobne ani naši dobrovoľníci/dobrovoľníčky a pracovníci/pracovníčky sa pritom nepýtajú na náboženskú či inú príslušnosť, keď začujú volanie o pomoc doma alebo za našimi hranicami,“ dodáva charita.

Návrh priniesli Huliak a spol.

Verí, že ak príde k zmenám vo fungovaní mimovládnych organizácii, o ktorých sa dnes na politickej scéne hovorí, udeje sa tak po dôkladnej celospoločenskej diskusii, do ktorej je pripravená poskytnúť svojich fundovaných odborníkov a odborníčky.

Návrh novely zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby predložili do parlamentu poslanci SNS Rudolf Huliak, Dagmar Kramplová, Milan Garaj a Adam Lučanský.

Podľa ich návrhu sa organizácie, ktoré prijímajú finančné prostriedky zo zahraničia a presahujú sumu 5 000 eur za jeden kalendárny rok, budú musieť označovať ako „organizácia so zahraničnou podporou“.

Zverejňovanie informácií o daroch a príspevkoch prinesie podľa národniarov dôveryhodnosť a transparentnosť, lepšiu kontrolu toku finančných prostriedkov a zvýši sa tak tlak na zodpovedné hospodárenie.