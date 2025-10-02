FIFA „si upratala“ Trumpa. Rozhodnutie o dejiskách zápasov MS 2026 je výlučne v jej rukách

Viceprezident FIFA zdôraznil, že futbal stojí nad politickými spormi a vládami.
Prezident Donald Trump (vpravo) a prezident FIFA Gianni Infantino držia cenu Zlatá rukavica na konci finálového zápasu majstrovstiev sveta klubov medzi Chelsea a PSG na štadióne MetLife v East Rutherforde v New Jersey v nedeľu 13. júla 2025. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump dostal v stredu upozornenie od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), že konečné rozhodnutie o tom, ktoré mestá budú hostiť zápasy budúcoročných majstrovstiev sveta, patrí výlučne FIFA a nie žiadnej vláde.

Ako referuje web televíznej stanice ESPN, Trump minulý týždeň naznačil, že by mohol označiť niektoré mestá za „nebezpečné“ a zmeniť plán hostiteľských miest, ktorý FIFA potvrdila v roku 2022. Tento plán obsahuje tiež štadióny neďaleko New Yorku, Los Angeles a San Francisca.

Viceprezident FIFA Victor Montagliani na konferencii v Londýne zdôraznil, že „je to turnaj FIFA, pod jurisdikciou FIFA, a FIFA robí tieto rozhodnutia“. Dodal, že futbal je „väčší než akýkoľvek súčasný politický spor“ a „prežije režimy, vlády či slogany jednotlivcov“.

Trumpove vyjadrenia prišli ako reakcia na otázku o mestách, ktoré nesúhlasia s jeho prístupom k imigrácii a boju proti kriminalite. Prezident povedal, že ak by sa nejaké mesto javilo ako nebezpečné pre MS alebo olympijské hry, „presunieme to inde“, no dúfa, že k tomu nedôjde.

Montagliani tiež uviedol, že rozhodnutie o prípadnom pozastavení účasti Izraela v medzinárodných súťažiach je v kompetencii UEFA, nie FIFA, a poprel, že by štvrtkové zasadnutie FIFA v Zürichu riešilo účasť Izraela v kvalifikácii na MS 2026.

