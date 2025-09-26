Trump zvažuje presun zápasov MS 2026 z miest, ktoré on označí za bezpečnostné riziko

Americký prezident Donald Trump zvažuje presun zápasov majstrovstiev sveta vo futbale 2026 z amerických miest, ktoré považuje za bezpečnostné riziko.
Hoci očakáva, že turnaj bude „bezpečný“, je pripravený odobrať zápasy z miest, ktoré sú podľa neho „aj len trochu nebezpečné“.
Spojené štáty americké budú spolu s Mexikom a Kanadou hostiť väčšinu zápasov rozšíreného turnaja so 48 tímami. Medzi americkými hostiteľskými mestami sú aj silné demokratické centrá ako Los Angeles, San Francisco a Seattle.
„Bude to bezpečný svetový šampionát. Ak to podľa mňa bezpečné nebude, presunieme to do iného mesta,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni.
Jeho administratíva tento rok nasadila Národnú gardu do demokraticky riadených miest napriek námietkam miestnych a štátnych predstaviteľov.
Trump tiež spomenul olympijské hry v Los Angeles 2028 a dodal: „Ak si myslíme, že nejaké mesto bude aj len trochu nebezpečné pre MS alebo olympiádu, neumožníme tam konanie zápasov, presunieme ich.“
Trump sa tento rok sám vymenoval za predsedu pracovnej skupiny Bieleho domu pre MS, ktoré organizuje Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Má blízky vzťah s prezidentom federácie Giannim Infantinom, ktorý vyjadril plnú dôveru v Trumpovu administratívu pri zabezpečení úspešného turnaja.