Už je to neudržateľné, kričí Rummenigge. Vyzýva FIFA a UEFA na riešenie platov a prestupov

Bývalý šéf Bayernu kritizuje rastúce náklady a varuje pred nerovnosťou spôsobenými finančnou silou Premier League.
Karl-Heinz Rummenigge.
Nemecká futbalová legenda Karl-Heinz Rummenigge opäť zdôrazňuje potrebu finančnej udržateľnosti v európskom futbale. Ako referuje web denníka Marca, člen dozornej rady nemeckého klubu FC Bayern Mníchov vyzval Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) a Európsku futbalovú úniu (UEFA), aby riešili nerovnováhu spôsobenú enormnou finančnou silou Premier League.

V rozhovore pre rozhlasovú stanicu BR24 Rummenigge kritizoval súčasný systém prestupov a platov: „Nemôžeme pokračovať s neustálym rastom platov a nákladov na prestupy. Toto nie je seriózny spôsob práce.“

Podľa neho je problémom kapitál pochádzajúci od externých investorov, keďže anglické kluby sú často vlastnené miliardármi alebo dokonca štátmi ako Saudská Arábia či Katar.

„To nás núti súperiť s týmito entitami aj v Lige majstrov,“ dodal. Rummenigge navrhuje znížiť limit výdavkov na platy a prestupy zo 70 % na 60 %, alebo ideálne na 55 % príjmov, pretože futbal by podľa neho nemal byť odvetvím, kde sa systematicky strácajú peniaze.

Legendárny útočník Bayernu tiež vyzval na spoločnú diskusiu medzi klubmi, hráčmi a agentmi o budúcnosti futbalu. Varoval, že rastúce náklady môžu byť kontraproduktívne a upozornil, že ak nebude dostatok peňazí, pribudnú nové súťaže alebo sa rozšíri kalendár zápasov, čo podľa neho nebude udržateľné.

