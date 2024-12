FIFA sa ospravedlnila Ukrajine za omyl pri žrebe kvalifikácie o postup na MS 2026. Čo sa stalo?

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) sa počas minulotýždňového žrebu európskej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2026 dopustila poriadneho omylu.

V špeciálnej grafike totiž pri Ukrajine neoznačila polostrov Krym ako súčasť územia tejto krajiny. Zástupcovia FIFA sa teraz Ukrajine ospravedlnili.

„Plne chápeme chúlostivú citlivosť tejto záležitosti a hoci bol incident neúmyselný, úprimne ľutujeme akékoľvek obavy, ktoré môže spôsobiť,“ uvádza sa v liste pre Ukrajinskú futbalovú asociáciu, zverejnil ho zástupca FIFA Elchan Mammadov. Prezradil tiež, že mapu poskytol externý dodávateľ a FIFA preveruje, ako „zabezpečiť, aby sa takéto omyly v budúcnosti neopakovali“.

Ukrajina bola jedným z 54 národných tímov zaradených do piatkového žrebovania európskych kvalifikačných skupín o postup na MS 2026, akcia sa konala vo švajčiarskom Zürichu.

Rusko, ktoré má zakázanú účasť v súťažiach FIFA z dôvodu vojenskej invázie na Ukrajinu, nezákonne okupuje Krym od roku 2014. Polostrov nebol v grafike počas žrebovania v sídle FIFA zafarbený ako súčasť ukrajinského územia.

„Ste v poriadku? Mapu sme pre vás opravili a očakávame verejné ospravedlnenie,“ napísal na platforme X hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tichyj ešte v sobotu.

Are you OK, @FIFAcom?

By redrawing international borders in yesterday’s broadcast, you not only acted against international law, but also supported Russian propaganda, war crimes, and the crime of aggression against Ukraine.

We fixed the map for you and expect a public apology. pic.twitter.com/UAr7voKqGi

— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) December 14, 2024