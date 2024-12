Slováci spoznali súperov v kvalifikácii na MS. Čo na to hovorí kabína? - VIDEO, FOTO

Naši futbalisti vstúpia do kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2026 do USA, Kanady a Mexika až v septembri 2025. Vyžrebovali ich do A-skupiny spolu s výbermi Severného Írska a Luxemburska, okrem nich to bude aj jeden z dvojice Taliansko-Nemecko.

Priamo na svetový šampionát sa dostane iba víťaz skupiny. Na druhý tím bude čakať play-off.

Tréner „sokolov“ Francesco Calzona sa pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) vyjadril: „Mohli sme dostať aj ľahšiu skupinu, ale chceme odohrať dobrú kvalifikáciu a pobiť sa o účasť na svetovom šampionáte.“

Lukáš Haraslín to vidí ako zaujímavú skupinu. „Uvidíme, ktorý z dvoch silných tímov Taliansko alebo Nemecko postúpi a bude patriť do nášho áčka,“ prezradil pre SFZ.

Dlhodobá brankárska jednotka reprezentácie Martin Dúbravka poznamenala: „S Luxemburskom a Severným Írskom skúsenosti máme a na posledného súpera, ktorý či už to bude Taliansko alebo Nemecko, si budeme musieť ešte počkať. Isté je, že to bude favorit našej skupiny.“

