Fico vraj plánuje predvianočnú cestu za Putinom. Premiéra kritizujú Karvašová aj Šimečka

aktualizované, 21. decembra, 15:31

Nepôjde rokovať o tranzite plynu do Kyjeva, ale namiesto toho sa vraj ešte pred Vianocami vyberie do Moskvy za ruským vodcom Vladimirom Putinom. Naznačujú to vyhlásenia viacerých slovenských politikov.

Europoslankyňa Ľubica Karvašová na platforme X uviedla, že podľa srbského prezidenta Aleksandara Vučiča pravdepodobne Fico plánuje na pondelok 23. decembra cestu do Moskvy, aby sa stretol s Putinom ohľadne dodávok plynu.

„Aký ‚krásny‘ vianočný darček pre Rusko, ak je to pravda. Náš najhorší vývozný artikel. Zo Slovenska s láskou,“ napísala Karvašová.

K správam sa vyjadril aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý vyzval predsedu vlády SR Roberta Fica, aby sa vyjadril k informáciám o jeho plánovanej návšteve Moskvy pred Vianocami. Podľa Šimečku to udávajú viaceré zdroje vrátane srbského prezidenta Aleksandra Vučića. Ficovi poradil, ako by sa mal správne zachovať premiér, ktorý chce riešiť tranzit plynu na Slovensko.

„Keď chce premiér riešiť tranzit plynu na Slovensko, treba ísť rokovať do Kyjeva. Robert Fico robí užitočného i*iota Putinovej propagande,“ uviedol Šimečka s dôrazom na to, že premiér svojou cestou dozadu ťahá Slovensko z civilizovanej Európy.

Bývalý šéf diplomacie a člen predsedníctva PS Ivan Korčok označil premiérove kroky za zradu susednej Ukrajiny a podvod na občanoch Slovenska. „Premiér Fico vedie našu krajinu na východ každým dňom čoraz viac konkrétnymi činmi,“ uviedol Korčok.