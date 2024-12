Politológ: Cesty do Moskvy zo strany vrcholných predstaviteľov členských štátov EÚ a NATO vôbec nie sú bežné

Cesty do Moskvy zo strany vrcholných predstaviteľov členských štátov Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) vôbec nie sú bežné. Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ Tomáš Dvorský, v súvislosti s plánovanou cestou podpredsedu Národnej rady SR a predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka do Ruskej federácie.

V šľapajách Gyimesiho a Blahu

Líder národniarov by mal spolu s ďalšími poslancami, vrátane podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD), Richarda Glücka (Smer-SD) a Adama Lučanského (SNS), vycestovať do Moskvy 10. januára budúceho roka.

„Zo strany Andreja Danka ide o ochotnícke divadlo, ktorým predseda SNS ochotne poslúži ruskej propagande,“ myslí si Dvorský. Upozornil tiež, že návšteva podpredsedu parlamentu členského štátu EÚ a NATO môže režimu v Rusku pomôcť pri legitimizácii jeho politiky, a to vrátane vojenskej agresie na Ukrajine.

Politológ vyjadril názor, že Danko môže svoju cestu do Moskvy využiť len smerom k vlastným voličom. „Pôjde tak v šľapajách Gyimesiho a Blahu, ktorých cesty do Moskvy vyvolali ohlas v spoločnosti,“ pripomenul Dvorský.

„Podaním si ruky s predstaviteľmi ruského režimu si takto môže zvyšovať jedine prestíž v očiach svojich voličov, ktorých podľa prieskumov začal od volieb výrazne ácať. Určite nie prestíž v očiach našich hlavných zahraničnopolitických partnerov. Stačí sa pozrieť na to, koľko takýchto ciest absolvoval Danko za posledný rok smerom na západ od slovenských hraníc,“ podotýka politológ.

Podkopávanie slovenskej zahraničnej politiky

V praxi podľa Dvorského ide len o ďalšie podkopávanie relevancie slovenskej zahraničnej politiky v očiach partnerov v EÚ či NATO.

„Koľko diplomatických návštev na najvyššej úrovni, teda na úrovni hlavy štátu či predsedu vlády, z členských štátov EÚ a NATO sme v posledných mesiacoch privítali na Slovensku? Nula,“ vraví politológ. Považuje to za veľmi zlý trend, vzhľadom na to, že práve tieto štáty sú strategickými partnermi Slovenska, či už v politickej, alebo ekonomickej oblasti.

„Slovensko sa v tomto ohľade vytráca z mapy, a to len podčiarkuje dôveryhodnosť našej tzv. politiky na všetky svetové strany,“ uzavrel Dvorský.

Danko by sa podľa medializovaných informácií mal v Rusku stretnúť s predsedom ruskej Štátnej dumy a ministrom priemyslu. Rovnako sa chce stretnúť aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, s ktorým má podľa jeho slov nadštandardné vzťahy.

Predseda druhej najsilnejšej koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok sa ávno vyjadril, že členovia Hlasu do Moskvy s Dankom a ďalšími poslancami nepôjdu.