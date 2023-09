Fico vedie kampaň s proruským a protiamerickým posolstvom, Slováci majú slabosť pre slovanských rusov

Návrat bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica (Smer-SD) k moci by mohol viesť k tomu, že Slovensko opustí svoj demokratický kurz a bude nasledovať cestu Maďarska pod vedením premiéra Viktora Orbána.

Vojenská pomoc Ukrajine

Píše to americká tlačová agentúra Associated Press (AP) s centrálou v New Yorku, ktorá robila s Ficom rozhovor. Poukazuje na to, že Smer-SD vedie volebnú kampaň s jasným proruským a protiamerickým posolstvom, pričom tento trend v Európe silnie.

Iba Maďarsko má podľa AP otvorene proruskú vládu, no aj v iných krajinách vrátane Nemecka, Francúzska a Španielska majú populistické strany skeptické voči intervencii na Ukrajine významnú podporu.

Agentúra pripomína, že 59-ročný Fico je proti vojenskej pomoci Ukrajine, sankciám Európskej únie voči Rusku a je zásadne aj proti vstupu Ukrajiny do NATO, pretože by to podľa neho viedlo k tretej svetovej vojne.

Fico v rozhovore pre agentúru AP povedal, že žiadne západné zbrane, ktoré by smerovali na Ukrajinu, by nezmenili priebeh vojny.sita.sk/…/predcasne-volby-na-slovensku-2023

Fico opakuje ruský príbeh

Uviedol, že Európska únia a Spojené štáty by mali využiť svoj vplyv, aby donútili Rusko a Ukrajinu uzavrieť kompromisnú mierovú dohodu.

„Je naivné myslieť si, že Rusko opustí Krym,“ povedal Fico s odkazom na polostrov, ktorý Rusko anektovalo od Ukrajiny v roku 2014.

Podľa AP Fico opakuje ruský príbeh o príčinách vojny na Ukrajine vrátane nepodloženého tvrdenia ruského prezidenta Vladimíra Putina, že súčasná ukrajinská vláda riadi nacistický štát, pred ktorým etnickí Rusi žijúci na východe krajiny potrebujú ochranu.

Tlačová agentúra ďalej píše, že Fico býval pragmatickejší. Počas jeho prvého štvorročného funkčného obdobia vo funkcii premiéra bolo Slovensko v roku 2007 prijaté do bezvízového schengenského priestoru EÚ a v roku 2009 prijalo euro ako národnú menu.

Korupčné škandály

AP pripomína, že Fico sa dostal do opozície po mnohých korupčných škandáloch spojených s jeho stranou a pouličných protestoch.

Za korupciu a iné trestné činy boli odsúdené desiatky vysokých úradníkov, predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní, politikov a podnikateľov napojených na Smer.

„Malý stredoeurópsky štát, ktorý vznikol v roku 1993 po rozpade Československa, je skalným zástancom Ukrajiny od začiatku invázie Ruska pred viac ako 18 mesiacmi. Slovensko bolo druhým členom NATO, ktorý súhlasil s odovzdaním svojej flotily bojových lietadiel MiG-29 zo sovietskej éry Kyjevu a tiež daroval systém protivzdušnej obrany S-300,“ píše AP.

Dodáva, že napriek tomu majú mnohí Slováci stále slabosť pre svojich ruských slovanských bratov a sestry a sú vďační Červenej armáde za oslobodenie krajiny na konci druhej svetovej vojny.

Promoskovská propaganda

„Svoju úlohu zohrali aj ruské dezinformačné operácie – promoskovská propaganda je v súčasnosti v slovenských médiách veľmi rozšírená,“ uviedla agentúra.

Zároveň poukazuje na skutočnosť, že Slovensko zaznamenalo väčší pokles dôvery verejnosti v liberálnu demokraciu a západné organizácie ako iné krajiny širšieho regiónu, ktorým otriasli desaťročia sovietskej nadvlády.