„Výtržník“ Fico môže Slovensko posunúť k Rusku. Predčasné voľby pútajú pozornosť aj v zahraničí

Predčasné voľby na Slovensku sa blížia a pútajú pozornosť aj v zahraničí. Ako píše John Kampfner z The Guardian, ich výsledky budú mať dôsledky aj ďaleko za hranicami krajiny v srdci Európy. „Na Slovensku záleží oveľa viac, ako si Európa uvedomuje,“ uvádza vo svojom komentári Kampfer.

Pribudne k Orbánovi nový výtržník?

Predvolebné prieskumy naznačujú triumf Roberta Fica a strany Smer-SD. Kampfner prirovnáva Fica k maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi a označil ho za muža, ktorý vychvaľuje Moskvu. „Bude mať NATO a Európska únia v sebe čoskoro nového výtržníka?,“ pýta sa.

A pritom sa zdalo, že po vražde novinára Jána Kuciaka, jeho partnerky Martiny Kušnírovej a voľbách v roku 2020, sú Ficove dni v politike zrátané. Po svojom odstúpení však ešte stihol obviniť amerického miliardára Georgea Sorosa z podnecovania protestov, ktoré po vražde Kuciaka a Kušnírovej boli najväčšie od Nežnej revolúcie.

Po vzore Orbána však podľa Kampfera strávil čas v opozícii, posúval sa čoraz viac „doprava“, odsudzoval „ukrajinských fašistov“ a brojil proti rozhodnutiam slovenskej vlády posielať zbrane na Ukrajinu. Kampfer pripomína aj to, že Fico nazýva prezidentku Zuzanu Čaputovú „americkou agentkou“ a všimol si aj jeho vyjadrenia o „puči pod vedením polície“, ktoré boli reakciou na kauzu Rozuzlenie.

Akcia Rozuzlenie V rámci akcie Rozuzlenie obvinila polícia viaceré osoby z toho, že boli členmi zločineckej skupiny, ktorá mala sabotovať vyšetrovanie korupčných káuz. Obvinenie zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zneužívania právomoci verejné činiteľa a marenia spravodlivosti vzniesli konkrétne teraz už bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Michalovi Aláčovi, jeho predchodcovi Vladimírovi Pčolinskému, podnikateľovi Petrovi Koščovi prezývanému „Pán X“, bývalému príslušníkovi NAKA Jánovi Kaľavskému a expríslušníkovi SIS Martinovi Ciriakovi. Zároveň Národná kriminálna agentúra prípad spojila s ďalšou trestnou vecou, kde je obvinený riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a takisto bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský. Prípad sa týka neoprávneného zbavovania sa nepohodlných príslušníkov NBÚ.

Prototyp populistu

Kampfer pripomína, že Fico, prototyp populistu, už ako predseda vlády v rokoch 2006 až 2010 a aj neskôr v rokoch 2012 až 2018 mal pred svojim domácim publikom silné reči proti Západu, ale zároveň si dával pozor, aby nešiel proti medzinárodnému statusu quo.

Ficovi na výslnie momentálne napomáha aj silná propaganda. Slovensko spolu s Maďarskom a Bulharskom sú podľa riaditeľky Centra pre demokraciu a odolnosť organizácie Globsecu Dominiky Hajdu najmenej odolné voči manipulatívnym a pro-ruským naratívom.

Polovica Slovákov považuje USA za bezpečnostné riziko, čo je číslo výrazne vyššie ako pred niekoľkými rokmi, zatiaľ čo len 40 percent Slovákov verí, že primárne zodpovedné za vojnu na Ukrajine je Rusko. Ide o najnižšie percento v strednej a východnej Európe.

Čísla podľa Kampfera ukazujú až 2-tisíc stránok na sociálnej sieti Facebook, ktoré šíria protizápadnú propagandu.

Stretnutie s Blahom

Kampfer spomína aj na stretnutie s Ľubošom Blahom, podpredsedom Smeru-SD. Sedeli spolu na terase pred parlamentom. Blaha podľa Kampfera rámcuje konflikt Ruska so západom menej z vojenského hľadiska a viac ako kultúrnu vojnu.

„Vidíme to ako zastupujúcu vojnu Spojených štátov proti Rusku na ukrajinskej pôde,“ hovoril mi. „Problém nie je o Rusku a demokracii. Ide o to, aby Rusko chránilo ich kultúrnu, národnú identitu pred touto liberálnou mániou zo západu,” doplnil.

Kým hovorí, pozerám sa cez Dunaj do lesa, ktorý vytvára hranicu s Rakúskom. Pamätám si to z 80. rokov: Silne opevnená hranica len pár kilometrov odtiaľto, železná opona, ktorá väznila generácie Čechoslovákov.

„ Čierna diera” regiónu aj nádej

Slovensko už v 90-tych rokoch za čias Vladimíra Mečiara išlo po „druhej koľaji“. „Zatiaľ čo iné postkomunistické štáty prijali liberálnu demokraciu s nadšením, ministerka zahraničných vecí USA Madeleine Albrightová krajinu v strede Európy nazvala ‚čiernou dierou‘ regiónu,“ vracia sa Kampfer do minulosti.

Vstup Slovenska do NATO sa oneskoril až na rok 2004 a v tom isto roku prišiel aj vstup Európskej únie. V oboch týchto inštitúciách sa vtedy predpokladalo, že Slovensko má konečne ustálenú identitu a ustálený súbor spojenectiev.

Aj v roku 2019 podľa Kampfera prišla nádej, keď prezidentské voľby senzačne vyhrala ekologická aktivistka a právnička Zuzana Čaputová. „O niekoľko mesiacov neskôr bola zvolená nová vláda, ktorá predznamenala zmenu,“ spomína Kampfer.

Optimizmus však rýchlo pominul, keďže hneď po nástupe vlády Igora Matoviča prišla pandémia koronavírusu a ďalšie problémy, ktoré koalíciu „rozožrali“. Líder OĽaNO z postu premiéra odišiel a prišli ďalšie vládne zoskupenia: „Postupne prichádzali a odchádzali koalície, ktoré sa snažili vyrovnať s covidom, infláciou, energetickou krízou a vojnou,“ píše Kampfer s tým, že posledná skolabovala v decembri s krajinou to odvtedy ide dole vodou.

Ficova politika je opäť v móde

Uvidíme, čo bude po septembrových predčasných voľbách. „Nebezpečenstvo je neustále prítomné, ale stále je o čo bojovať,“ hovorí Kampfer a dodáva, že volebné kampane na Slovensku často prinášajú dramatické výkyvy na poslednú chvíľu a komplikovaný systém hlasovania komplikuje aj vytváranie koalícií.

Je však nepochybné, že Fico je opäť významným hráčom a politika, ktorú vyznáva, je opäť v móde. Je meradlom toho, do akej miery sa politika stala chaotickou a do akej miery bola naštrbená viera v liberálnu demokraciu tu v srdci Európy.

Kampfer sa tiež obáva toho, že ak by sa po voľbách k moci dostal Fico a Smer-SD, tak by v slovenskej pomoci Ukrajine nastal obrat a podpora by sa podľa neho mohla obrátiť k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Pripomína, že keď Rusko vo februári napadlo Ukrajinu, Slovensko okamžite bránilo ukrajinskú suverenitu a v prepočte na obyvateľa bolo jedným z najvernejších podporovateľov Kyjeva a stalo sa tiež prvou krajinou NATO, ktorá vyslala na Ukrajinu bojové lietadlá, boli to stíhačky MiG-29.