Fico uviedol, čo mu urobené vážne politické rozhodnutie umožňuje a „stretnutia priateľov vojny“ odmieta - VIDEO

Vláda podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) ide ako hodinky, jej členovia nemajú žiadne rozpory pokiaľ ide o plnenie programového vyhlásenia vlády, je veľmi efektívna a reaguje na aktuálne výzvy. Vo videu na sociálnej sieti Facebook priblížil schválené body zo stredajšieho rokovania svojho kabinetu.

Vážne politické rozhodnutie

Za konštruktívne tiež Fico označil rokovanie koaličnej rady, ktorej cieľom je zabezpečiť funkčnosť parlamentu, aby vládna koalícia mala väčšinu, veľmi privítal dohodu dosiahnutú s predsedom strany Hlas-SD Matúšom Šutajom Eštokom aj lídrom Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejom Dankom a ocenil, že obnovovanie vládne väčšiny v parlamente sa deje za zatvorenými dverami.

„Zmenili sme koaličnú zmluvu tak, že doterajší pomer pokiaľ ide o členov vlády, sa mení na 9 za Smer-SD, 6 za Hlas-SD a 2 za SNS,“ ozrejmil s tým, že toto vážne politické rozhodnutie mu umožňuje, ako predsedovi vlády postupovať v súlade s koaličnou zmluvou, keď bude navrhovať spoluprácu poslancom parlamentu, ktorí opustili kluby Hlasu-SD a SNS.

Neformálne stretnutia v Paríži

Fico sa vyjadril aj k rokovaniam v Paríži organizované francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a označil ich za stretnutia priateľov vojny.

„Telefonicky som hovoril s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, ktorému som jasne povedal, že Slovensko nemá na takýchto bojových stretnutiach čo robiť, pretože ako zástupca Slovenska som na európskych radách neustále prezentoval iný názor na vojnu a do popredia staval predovšetkým mier a okamžité zastavenia vzájomného zabíjania sa Slovanov na Ukrajine,“ povedal.

Neformálne stretnutia v Paríži sú podľa Fica výsledkom zbytočnej nervozity, do ktorej sa Európska únia dostáva vlastným pričinením. „Nervózni sme, keď nám americký viceprezident v Mníchove povie pravdu, nervózni sme, keď nás USA a Rusko nevolajú za rokovací stôl o mieri Ukrajine,“ skonštatoval.

Podľa Fica by sme mali prestať vyplakávať a zvolať riadny samit všetkých členských štátov Európskej únie a naliať si čisté víno. „Svet vo februári 2025 je úplne iný, ako svet v decembri 2024 a buď to akceptujeme a zareagujeme na to alebo sa opäť rozplačeme a budeme robiť všelijaké ‚trucpodniky‘,“ hovorí slovenský premiér.