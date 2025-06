Fico si novelou ústavy splnil svoju domácu úlohu a vypustil balón. Najviac stratí KDH, myslí si politológ

Premiér Robert Fico (Smer-SD) dosiahol témou novely ústavy to, čo chcel – dočasne ňou prekryl témy, ktoré sú pre neho nepríjemné, či už ide o konsolidáciu alebo podozrenia z rozkrádania eurofondov. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak.

„Robert Fico si s novelou ústavy splnil svoju domácu úlohu a vypustil balón, hovorilo sa o ústave a prestalo sa hovoriť o škandáloch s haciendami na Slovensku či o škandáloch s vilami na Jadranskom pobreží,“ skonštatoval.

Ako bonus, novelou ústavy Fico oslabil opozíciu, čo bol podľa politológa aj premiérov cieľ. Druhým bonusom je rozhádané Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), pričom Fico sám pred časom otvorene povedal, že chce hnutie „vykostiť“.

Fico je pre časť voličov KDH červeným súknom

Na celej záležitosti okolo novely ústavy najviac stratí práve KDH, ktoré bude v tejto hre porazeným, myslí si Koziak. „KDH ukázalo, že je schopné ísť do veľmi nebezpečných spolkov s Robertom Ficom v naivnej predstave, že vykostí Smer, je to však nezmysel a je to presne naopak. V najbližších prieskumoch uvidíme, ako sa to odrazí na preferenciách hnutia,“ poukázal.

Zároveň upozornil na to, že časť voličov kresťanských demokratov nechce, aby hnutie išlo do koalície s Robertom Ficom, alebo s ním vytváralo akékoľvek spolky. „Fico je pre časť voličov KDH červeným súknom a spojiť sa s ním pre nich znamená podpísať zmluvu s diablom. Pán predseda KDH Majerský však ukázal, že oficiálna línia hnutia môže byť aj trochu iná. Myslím si, že časť voličov sa mu za to aj „odvďačí“,“ zhodnotil.

Cez leto bude boj o Ferenčáka

To, že pre schválenie novely ústavy chýbal nakoniec len jeden hlas a tým jazýčkom na váhe bol práve poslanec Hlasu Ján Ferenčák, bolo podľa Koziaka trochu prekvapivé. Zdôrazňuje však, že samotný výsledok hlasovania nebol pre Roberta Fica taký dôležitý, pretože svoj cieľ splnil tým, že dal do mediálneho priestoru túto tému.

„Z celého návrhu zmeny ústavy bolo pre neho najdôležitejšie to, že chce slovenské právo postaviť nad medzinárodným. Tam sa ale dostávame do veľmi zradných vôd, pretože je veľmi ťažko definovateľné, čo sú vlastne kultúrno-etické otázky,“ poukázal politológ.

Podľa neho sa dá očakávať, že koalícia aj opozícia sa bude počas leta snažiť získať poslanca Jána Ferenčáka na svoju stranu pri hlasovaní o novele ústavy. „Samozrejme, Robert Fico má v rukách silnejšie karty, pretože ten môže rozdávať. Nateraz je ťažké odhadnúť, ako to vo finále dopadne, ale pozíciu premiéra pri vyjednávaní s KDH môže oslabovať, ak sa budú počas leta objavovať nové kauzy tejto vlády,“ uzavrel Koziak.