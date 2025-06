Kopírujeme stranu Smer, nemáme vlastné hodnoty a ideály, kritizuje Ferenčák, ktorý má skončiť v predsedníctve Hlasu - VIDEO

Jeden zo štvorice rebelov zo strany Hlas-SD, poslanec parlamentu Ján Ferenčák má údajne prísť o funkciu vo vedení strany.

V prípade Ferenčáka intenzívnejú šumy, že nebude medzi nominantmi, ktorých má líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok navrhnúť opäť zvoliť do predsedníctva pred sobotným snemom strany. Dôvodom má byť strata dôvery voči nemu, ako aj jeho postoje za posledné obdobie, napríklad návrh na odklad hlasovania o novele Ústavy SR.

„Osobne by to znamenalo, že moje hodnoty a moje postoje asi nie sú totožné – ak by toto rozhodnutie padlo – s tými, ktorí o tom rozhodnú,“ okomentoval Ferenčák informácie, že by mal prísť o funkciu vo vedení Hlasu. „Všetky možnosti sú otvorené. Ak vás niekde nechcú, ak nesúhlasia s vašimi názormi a tie názory nie sú totožné so smerovaním strany, tak potom je otázka, že čo tam robiť,“ pýtal sa ďalej.

„Pevne verím, že moje hodnotové nastavenie a tým, že hájim či už európske hodnoty, alebo že sme v Severoatlantickej aliancii, hlasoval som proti rezolúcii aby sa blokovali sankcie, že som za zakotvenie Slovenska v Európskej únii a tvrdo to presadzujem; tak si myslím, že tie isté hodnoty sú aj hodnotami strany Hlas,“ uviedol ďalej poslanec Hlasu.

A či sa zmenila strana Hlas odkedy do nej Ferenčák vstúpil? „Keď som stranu zakladal, pretože som zakladajúci člen strany Hlas, tak tie ideály a ten program, ktorý sme mali, som s ním viac stotožnený ako s terajším smerovaním strany,“ reagoval Ferenčák na otázku. „Dnes kopírujeme skôr vládnucu stranu Smer, nemáme vlastné hodnoty a ideály kvôli ktorým sme túto stranu zakladali,“ skonštatoval na záver.