Fico sa stretne s Macronom, rokovať budú o prehĺbení hospodárskej spolupráce

Predseda vlády Robert Fico sa vo štvrtok stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Ako informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, premiér cestuje do Paríža, kde ho v Elyzejskom paláci prijme francúzsky prezident, s ktorým budú diskutovať o aktuálnych európskych témach aj o globálnych výzvach. Témou rokovania bude aj rozšírenie hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Francúzskom.
Fico bude s Macronom diskutovať aj o našej jadrovej energetike. Dohoda s USA nás nezaväzuje, tvrdí Gašpar
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v diskusnej relácii STVRO 5 minút 12 povedal, že Fico bude s Macronom diskutovať aj možnostiach Francúzska participovať na našej jadrovej energetike. Dohoda s USA, ktorú Fico nedávno podpísal s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, nás podľa jeho slov k ničomu nezaväzuje a do projektu môžu ísť aj viacerí zhotovitelia, ktorí sú schopní sa podieľať na výstavbe jadrového reaktoru. Doplnil, že o jadrovom reaktore bol Fico rokovať aj v Južnej Kórei. „A tiež zisťoval, aké sú kapacity a možnosti,“ povedal Gašpar.