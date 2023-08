Fico sa podľa Remišovej vyjadruje k polícii, keď mu tečie do topánok alebo zakrýva špinavosti svojich ľudí

Strana Za ľudí vyzvala politické subjekty Hlas – sociálna demokracia a Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), aby nezneužívali zásahy polície na svoju politickú kampaň a nechali orgány činné v trestnom konaní riadne pracovať. Predseda Smeru-SD Robert Fico nazval rannú akciu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) policajným prevratom.

Spochybňuje konanie polície

Podľa predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej sa tak vyjadruje práve vtedy, keď mu „tečie do topánok alebo zakrýva špinavosti svojich ľudí“. Dodáva, že polícia má v zmysle zákona konať vtedy, keď si to situácia vyžaduje, či je pred voľbami, alebo nie, a bez ohľadu na to, či sa to Ficovi páči.

„Viem, že pre Roberta Fica je ťažké uveriť, že polícia nekoná iba so súhlasom vrchnosti alebo vodcu a iba pri ľuďoch, pri ktorých to vodcovi vyhovuje. Je nešťastné, že ministerstvo vnútra je bez ministra, pretože polícia musí čeliť zvráteným útokom niektorých strán bez opory v odborne zdatnom ministrovi,“ doplnila Remišová.

Žiadajú zvolanie Bezpečnostnej rady

Politické zoskupenie Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana plne podporuje žiadosť prezidentky Zuzany Čaputovej o zvolanie Bezpečnostnej rady. Predseda Občianskych demokratov Slovenska Pavel Macko pokladá zásah policajných zložiek v mocenskom aparáte štátu za významnú vec. Dodáva, že v demokratickom štáte si vyžaduje prísny dohľad nad činnosťou zasahujúcej zložky a komunikáciu s verejnosťou.

„Trváme však na tom, že nik nesmie zasahovať do procesnej nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní. Tie sú povinné konať zo zákona v prípade akéhokoľvek podozrenia, bez ohľadu na spoločenské a služobné postavenie podozrivých osôb,“ uviedol Macko.

Očakáva sa obhajoba postoju

Strany taktiež očakávajú, že zasahujúce zložky svoj postoj primerane obhája aj pred dozorujúcimi orgánmi a nezávislými súdmi.

„Odmietame účelovú politizáciu zásahu politickými predstaviteľmi časti opozície, najmä osobami, ktoré sú sami podozrivé z páchania trestnej činnosti. Sme znepokojení, že najvyššie bezpečnostné previerky dostali desiatky podozrivých zo závažných zločinov a že riaditeľ Národného bezpečnostného úradu udržiaval tesné kontakty so stíhaným Pánom-X,“ dodal Macko.