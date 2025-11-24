Fico rokuje v Angole, na mimoriadnom samite riešil mierový plán pre Ukrajinu – FOTO

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) sa zúčastňuje na samite štátov Európskej únie (EÚ) a Africkej únie (AÚ) v Angole. Ako na sociálnej sieti informoval Úrad vlády SR, predseda slovenskej vlády sa zúčastnil na mimoriadnom samite zameranom na mierový plán pre Ukrajinu, ktorý zvolal predseda Európskej Rady António Costa.
Po ňom sa zúčastní na v poradí už siedmom samite štátov EÚ a AÚ, ktorého hlavnou témou je Podpora mieru a prosperity prostredníctvom účinného multilateralizmu. „Lídri krajín EÚ a AÚ budú diskutovať o posilňovaní spolupráce v oblasti mieru, bezpečnosti, správe vecí verejných a multilateralizmu, ako aj o zabezpečovaní prosperity. Hovoriť budú aj o migrácii a mobilite,“ uviedli z Úradu vlády SR.
Fico odcestoval na samit EÚ a Africkej únie, svetoví lídri budú hovoriť o mieri, bezpečnosti aj migrácii
Fico do Angoly pricestoval v nedeľu 23. novembra a priamo na letisku sa stretol s angolským ministrom vnútra Manuelom Gomesom.