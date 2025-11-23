Takáč odmieta reči o koaličnej kríze a tvrdí, že spory okolo Kmeca sú bežnou súčasťou vládnutia

Na Slovensku momentálne nie je žiadna koaličná kríza. Skonštatoval to v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD). Sťažnosti strany Hlas-SD na postup predsedu vlády Roberta Fica v súvislosti s rezignáciou vicepremiéra Petra Kmeca sú podľa ministra štandardným procesom v rámci koalície, kde si nevyberáte partnerov.
„Ja viem, že je snaha hľadať tu niečo,“ povedal minister s tým, že on za celou vecou nič nevidí. Prípad Kmeca podľa neho nie je možné porovnávať ani s ministrom dopravy Jozefom Rážom (Smer-SD), ktorý je kritizovaný pre dva prípady zrážok vlakov. „Železnice ako také sú pod vedením politickej strany Hlas,“ zdôraznil minister. Doplnil, že odvolanie Ráža by bolo v duchu „zdochla mi koza, nech zdochne aj tebe“.
Podľa opozičného poslanca Michala Trubana (Progresívne Slovensko) súčasnú vládnu koalíciu spájajú kšefty a riešia iba seba. Hlas podľa neho v tejto súvislosti závidí, že ostatní ministri môžu ľahšie kradnúť a nemá to také konsekvencie ako pri Kmecovi. „Keby ozaj Hlas chcel spravodlivosť medzi všetkými ministrami, tak by tu už nemohol byť ani pán minister (zdravotníctva Kamil) Šaško, ani pán minister (investícii Samuel) Migaľ, ktorý pôvodom je z Hlasu,“ skonštatoval Truban.