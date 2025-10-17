Slovenská a ukrajinská vláda podpísali po rokovaní cestovnú mapu. Mier musí byť kľúčovým slovom našej politiky, tvrdí Fico – VIDEO

Slovenský premiér Robert Fico a predsedníčka vlády Ukrajiny Julia Svyrydenko podpísali po rokovaní v Košiciach cestovnú mapu medzi vládami oboch štátov. Rovnako podpísali aj dohodu o spolupráci, výmene informácií v oblasti pracovnej mobility. V rámci spoločného tlačového vyhlásenia následne Fico uviedol, že na spoločnom obede, kde zhodnotili bilaterálne stretnutia, si pripili na spravodlivý mier pre Ukrajinu.
Sankčné balíky
„Mier musí byť kľúčovým slovom našej politiky,“ prízvukoval s tým, že je to kľúčové slovo ich snaženia. Doplnil tiež, že v rámci bilaterálneho rokovania sa venovali vážnym politickým témam, pokúsili sa vysvetliť si niektoré veci, zblížiť svoje postoje a tiež definovať oblasti, kde vidia priestor na spoluprácu. Jasne a otvorene hovorili o sankčných balíkoch, aj o negatívnom postoji Slovenska k členstvu Ukrajiny v NATO.
„Na druhej strane veľmi jasne a presvedčivo hovoríme áno európskym ambíciám Ukrajiny, pokiaľ ide o členstvo v EÚ,“ dodal s tým, že sú ochotní podeliť sa o skúsenosti Slovenska. Podľa neho Slovensko nebude brzdiť členstvo Ukrajiny v Únii.
V tomto duchu si vymenili postoje k tranzitu plynu a potreby Ukrajiny v súvislosti s nadchádzajúcou zimou. „Ja sa snažím vidieť za všetkým ľudí, nechcem vidieť za všetkým politikov,“ vyjadril sa a dodal, že chcú ukázať našu solidaritu ako dobrí susedia, aj keď sa v mnohom nezhodnú.
„Slovensko a Ukrajina sú normálni susedia. Chceme byť dobrí susedia. Vojna raz skončí a budeme sa potrebovať,“ zdôraznil podobne ako vo svojom úvodnom prejave pred rokovaním. Podľa jeho slov budeme potrebovať stabilného suseda, ktorý je pripravený s nami riešiť výzvy. Spomenul, že na predošlom spoločnom rokovaní v Užhorode prijali prvú cestovnú mapu, podľa premiéra sa posunuli – aj preto podpísali dokument, ktorý hovorí o tom, kam sa posunuli.
Ukrajinská škola
Na Svyrydenkovej podnet sa dohodli, že pôjdu cestou budovania ukrajinskej školy, vzhľadom na to, že na území Slovenska je mnoho ukrajinských detí. Spomenul aj kvalifikovanú pracovnú silu, ktorú Slovensko potrebuje. Podľa Fica ide tiež o oblasť, kde sa môžu, aj vzhľadom na blízkosť jazykov, dohodnúť. Ponúkli tiež skúsenosti zo slovenského dôchodkového systému. Fico je presvedčený, že pre Ukrajinu je zaujímavá aj téma nájomných bytov.
„Išli sme na to veľmi dobre. Posadili sme sa k sebe a povedali sme si, tu máme vzájomné výhrady, tu nám to nejde, ale keďže sme susedia, tu chcem, aby nám to išlo,“ vyjadril sa. Dosiahnuté závery piatkového rokovania považuje za dobrú správu pre občanov Slovenska aj Ukrajiny.
Stretnutie prezidentov
Venovali sa aj plánovanému stretnutiu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré by sa malo konať v Budapešti. Fico vyjadril nádej, že bude kľúčové pre dosiahnutie dobrého a spravodlivého mieru pre Ukrajinu. Spomenul taktiež slovenskú zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany, prízvukoval, že chceme mať dobré vzťahy so všetkými štátmi, ktoré majú záujem mať dobré vzťahy so Slovenskom.
Týka sa to aj Ruska, Číny či Taiwanu. Avizoval tiež, že prijal pozvanie od Svyrydenko na ďalšie rokovanie, ktoré by sa malo konať na území Ukrajiny. Ďalšie detaily nie sú zatiaľ známe.
Podpora energetickej infraštruktúry
Julia Svyrydenko v rámci svojho vyjadrenia vyjadrila potešenie nad vzájomným stretnutím. Poďakovala sa za úprimnosť, konštruktívnosť aj solidaritu. Tento formát konzultácií podľa nej opäť ukázal svoju efektívnosť.
„Rieši otázky, ktoré sú pre nás dôležité,“ dodala s tým, že ich čaká ťažká zima a rátajú s pomocou Slovenska. Podľa jej slov tímy oboch štátov dnes v oblasti energetiky dosiahli úspech, pokiaľ ide o projekty vzájomne výhodného využívania infraštruktúry.
„Zdá sa mi, že táto koordinácia vzájomnej pomoci v oblasti energetickej bezpečnosti nám pomôže preklenúť túto ťažkú dobu,“ povedala. Označila za dôležitú nielen podporu energetickej infraštruktúry, ale aj krytov. Dotkli sa aj témy zachovania identity, tá je podľa Svyrydenko dôležitá pre obe strany. V tomto smere spomenula podporu pre otvorenie ukrajinskej školy, čo je dôležité pre ukrajinské deti, ktoré na Slovensku našli útočisko pred agresorom, vďaka tomu nestratia kontakt so svojou domovinou.
Sankčný tlak na Rusko
Slovensko podľa ukrajinskej premiérky zohráva úlohu v otázke cesty Ukrajiny do EÚ, ako aj v podpore ich nezávislosti a suverenity. Hovorili aj o potrebe posilniť sankčného tlaku na Rusko. „Z nášho uhla pohľadu sankcie fungujú,“ vyjadrila sa a dodala, že Ficovi ukázala údaje k tomu. „Výsledkom našich dialógov v Košiciach je to, že Slovensko a Ukrajina sú partneri a priatelia, ktorí sú pripravení na budovanie bilaterálnych vzťahov na základe dôvery, dobrého susedstva, bezpečnosti a spoločnej európskej budúcnosti,“ uzavrela.
Ešte pred vyhlásením podpísali členovia oboch vlád dokumenty, ktoré boli predmetom spoločných rokovaní. Podpredseda Vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) a podpredseda vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Taras Kachka, podpísali dohodu o technickej a finančnej spolupráci.
Kmec podpísal s podpredsedom ukrajinskej vlády pre obnovu Ukrajiny Oleksijom Kulebom aj protokol medzi vládami o zmene zmluvy medzi Vládou SR a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) zas so svojím ukrajinským náprotivkom Andriiom Sybihom podpísali dohodu medzi vládami oboch štátov o vzájomnom porozumení týkajúcom sa umiestenia diplomatického zastúpenia Slovenska na Ukrajine a Ukrajiny v SR.