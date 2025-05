Fico reagoval na prejav prezidenta: Nemáme záujem na konflikte, ale chceme suverénnu zahraničnú politiku – VIDEO

Nemáme žiadny záujem na konflikte s pánom prezidentom. Po rokovaní vlády to skonštatoval premiér a šéf najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD Robert Fico v súvislosti so Správou o stave republiky, ktorú krátko predtým predniesol na pôde Národnej rady SR prezident Peter Pellegrini.

„Bol to dobrý pokus o vyvážený prejav, ktorý mal v závere nevyváženú časť,“ zhodnotil premiér. Následne položil otázku, v čom sa Slovensko odkláňa od svojho členstva v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO). Podľa Fica žiadny takýto odklon nejestvuje a ide len o „zbožné želanie protivládnych médií a opozície“. „Bol by som veľmi nerád, keby pán prezident prepadol týmto klamstvám, ktoré sa objavujú o našom členstve v EÚ a NATO,“ vyjadril sa Fico.

Slovensko ako suverénny člen EÚ a NATO

Premiér zdôraznil, že SR je a chce zotrvať v euroatlantických štruktúrach, no chce byť suverénnym členom a má záujem robiť suverénnu zahraničnú politiku na štyri svetové strany a chrániť národnoštátne záujmy Slovenska.

Prezident Pellegrini sa v závere svojej správy venoval oblasti zahraničnej politiky. Na margo Ficovej politiky „na všetky štyri svetové strany“ vláde pripomenul, že jednou zo štyroch svetových strán je stále aj západ – a ten sa nesmie z našej zahraničnej politiky vytratiť.

Prezident zdôrazňuje význam západu

„Západ totiž nie je len jednou zo štyroch svetových strán, ale pre slovenské záujmy aj stranou najdôležitejšou. 89 percent všetkých investícií prichádza na Slovensko z Európskej únie. A 78 percent celého slovenského vývozu smeruje do členských štátov Únie. Európska únia je naším hospodárskym, zahraničnopolitickým, hodnotovým, a čoraz viac aj bezpečnostným priestorom, ktorý za žiadnych okolností nesmieme opúšťať!“ prízvukoval prezident a požiadal vládu, aby sa nevzďaľovala od našich partnerov v Európskej únii a spojencov v Severoatlantickej aliancii.

Vláda schválila pomoc pre samosprávy

Predseda vlády zhodnotil aj priebeh rokovania vlády. Zdôraznil, že vláda schválila pomoc pre samosprávy v súvislosti s vyplatením 800-eurových odmien ich zamestnancov. Pripomenul, že so zástupcami samospráv sa na tomto kroku dohodli pred niekoľkými dňami na spoločnom stretnutí.

Pôvodne boli odmeny v sume 800 eur určené pre zamestnancov vo verejnej správy, dostať by ich mali v májovej výplate. V danom okamihu to ale nazhŕňalo zamestnancov samospráv. Po dohode so samosprávami ale minister financií Ladislav Kamenický predložil na rokovanie príslušný návrh.

„Vláda pomôže mestám, obciam a samosprávnym krajom, aby mohli vyplatiť rovnaká odmenu pre svojich zamestnancov vo výške 800 eur tak, aby ju dostali, pokiaľ je to možné, ešte v májovej výplate, v júni,“ informoval Fico. Doplnil, že ide o viac ako sto miliónov eur, ktoré sa rozdelia medzi samosprávy. Podľa jeho slov je malá časť krytá tým, že štat odpustí pôžičky, ale i pomimo prispeje sumou viac ako 95 miliónmi eur.

Splnomocnenec pre samosprávy

Doplnil, že vláda splnila i ďalšiu dohodu s predstaviteľmi samospráv, a to, že vláda vymenuje splnomocnenca vlády pre samosprávy. Bude ním štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák (Hlas-SD). Fico podotkol, že táto funkcia nebude vyžadovať žiadne finančné ani technické náležitosti, keďže ide o štátneho tajomníka.

Premiér od neho očakáva prehlbovanie sociálneho dialógu so samosprávami, ale aj prácu na tretej dohode s predstaviteľmi miest a obcí, ktorá sa týka dane z nehnuteľnosti. Fico ju nechcel špecifikovať, uviedol, že ju predstavia, keď bude kompletne pripravená.

Novela zákona o skrátenej práci

Predseda vlády sa venoval aj novelizácii zákona o skrátenej práci. „Je to výsledok dohody, ktorú sme urobili s predstaviteľmi automobilového priemyslu, lebo je veľká obava, vzhľadom na obchodnú vojnu medzi EÚ a Spojenými štátmi, že by slovenské automobilky mohli prísť do veľkých ťažkostí, pretože môžu prísť o časť svojej výroby a produkcie,“ vysvetlil Fico.

Ak zamestnávateľ vzhľadom na vonkajšie faktory nebude môcť ponúknuť zamestnancom prácu, zamestnanci budú môcť na základe schválených zmien zotrvať v pracovnom pomere, avšak ostanú doma a budú poberať 80 percent svojej mzdy, pričom 60 percentami prispeje štát a zvyšných 20 percent zafinancuje zamestnávateľ, a to na obdobie šiestich mesiacov. Predseda vlády zdôraznil, že to majú finančne kryté.

O novele by parlament mal rokovať v skrátenom legislatívnom procese, Fico očakáva aj podporu od opozície a jej schválenie ešte na aktuálnej schôdzi NR SR. Premiér ocenil aj ministerstvom školstva predložený a vládou schválený návrh na rozšírenie kapacít základných škôl na odstránenie dvojzmennej prevádzky škôl. „Ministerstvo školstva dnes predložilo desať konkrétnych projektov,“ priblížil Fico. Doplnil, že v pláne je odstránenie dvojzmennej prevádzky minimálne na 35 školách.