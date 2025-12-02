Fico privítal Okamuru. Skvelé stretnutie plné porozumenia a vzájomného rešpektu, tešil sa premiér

Robert Fico opätovne vidí perspektívu spoločných rokovaní vlád SR a ČR a predovšetkým obnovenia sily V4.
Tomio Okamura
Líder českej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura. Foto: archívne, SITA/AP
Žiadny politický kalkul nemôže podľa predsedu vlády Roberta Fica ohrozovať vzácne slovensko-české vzťahy, ktoré on označuje za pôžičky vzájomnej dôvery. Povedal to po stretnutí s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom.

Dodal, že opätovne vidí perspektívu spoločných rokovaní vlád SR a ČR a predovšetkým obnovenia sily V4, ktorá keď zaberie, vie meniť aj európske témy.

„Veľmi sa teším, že dnes bola možnosť osobne sa stretnúť s novým predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom a jeho parlamentnou delegáciou kopírujúcou novú vládnu koalíciu. Skvelé stretnutie plné porozumenia a vzájomného rešpektu,“ povedal Fico. Pripomenul svoje tvrdenie, že českí a slovenskí politici odchádzajú, ale slovenský národ a český národ zostáva.

Najnovšie na SITA.sk