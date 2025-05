Fico pochválil Kaliňákovo ministerstvo, úlohy z vládneho programu splnilo už na 75 percent – VIDEO

Ministerstvo obrany je multifunkčné ministerstvo a na 75 percent splnilo úlohy z Programového vyhlásenia vlády. Informoval o tom predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), ktorý bol vo štvrtok v priestoroch ministerstva obrany na kontrolnom dni a zhodnotil 580 dní na ministerstve obrany.

„Bolo by veľmi nesprávne, keby sme toto ministerstvo vnímali iba ako ministerstvo, ktoré má vojakov a zbrane. Toto je ministerstvo, ktorého úlohou je zabezpečovať obranyschopnosť SR, ale je to súčasne ministerstvo, ktoré má za úlohu plniť záväzky členského štátu NATO. Je to ďalej ministerstvo, ktoré rozbieha obranný priemysel, a prispelo, pokiaľ ide o hospodársky rast, sumou vyššou ako jedna miliarda. Obrat bol viac ako 3 miliardy, čiže sa bavíme o viac ako percente príspevku do HDP,“ uviedol premiér s tým, že rezort obrany robí aj nevídané aktivity v oblasti zdravotníctva a chráni tradície a významné udalosti SR.

Vojak na prvom mieste

Predseda vlády vymenoval úlohy, ktoré podľa neho ministerstvo obrany už splnilo. Ako podotkol, z Programového vyhlásenia vlády rezort obrany naplnil už 75 percent úloh. Prvou splnenou úlohou je podľa jeho slov postaranie sa o vojakov a zabezpečenie, aby bol vojak na prvom mieste.

„Ministerstvo mi predstavilo zaujímavé údaje. Nebudem hovoriť o rôznych príspevkoch, ktoré sa zaviedli a sú dôležité, ako napríklad príspevok za znalosť cudzieho jazyka. Čo je najpodstatnejšie je to, že do armády začalo viac vojakov prichádzať, než z nej odchádza. Je to jasný nepomer, ráta sa, že v roku 2025 by to malo byť 1 800 vojakov, ktorí by mali prísť a len 600 by malo odísť. Minulosť bola iná a viac vojakov odchádzalo ako prichádzalo, a preto boli problémy s početnosťou slovenskej armády,“ uviedol premiér s tým, že podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) má ambíciu, aby bol plánovaný stav vojakov v rozumnom čase naplnený.

Spolupráca Ozbrojených síl SR pri zastavení nelegálnej migrácie

Premiér ďalej vyzdvihol spoluprácu Ozbrojených síl (OS) SR pri zastavení nelegálnej migrácie a ochranu štátnych hraníc spolu s rezortom vnútra. Armáda bude podľa jeho slov zohrávať popri polícii dôležitú úlohu aj v budúcnosti. Za splnenú úlohu predseda vlády považuje aj zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine z prostriedkov ministerstva obrany.

„My dnes už nedarujeme Ukrajine žiadne zbrane. Sme krajina, ktorá pomáha Ukrajine v ťažkej situácii inak. Na komerčnej báze nemáme problém spolupracovať s nikým,“ doplnil Fico.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Obnovenie suverenity SR

Za úspech ministerstva obrany považuje aj obnovenie suverenity SR nad ochranou nášho vzdušného priestoru. Spomenul nákup stíhačiek F-16, systémy protivzdušnej obrany, vrtuľníky Black Hawk či dve dopravné lietadlá pre taktické účely slovenskej armády. Predseda vlády ďalej spomenul aj výstavbu duálnej infraštruktúry, vrátane novej nemocnice v Prešove.

„Budeme tlačiť a presviedčať partnerov v NATO, že prípadné navyšovanie výdavkov na obranu by malo byť spojené aj s financovaním projektov duálneho určenia, ako sú napríklad mosty, infraštruktúra, nemocnice a možno aj školstvo,“ uviedol predseda vlády s tým, že ministerstvo obrany momentálne riadi tri projekty a zohráva pri ich financovaní dôležitú úlohu. Sú to vojenská nemocnica v Prešove, modernizácia a rekonštrukcia vojenskej nemocnice v Ružomberku a výstavba novej nemocnice v Bratislave.

Budovanie kvalitnej infraštruktúry pre vojakov

Premiér ďalej vyzdvihol budovanie kvalitnej infraštruktúry pre vojakov či prinavrátenie dôstojnosti osláv významných výročí a otvorenie osláv pre verejnosť. Krokom vpred je podľa neho aj zriadenie národných obranných síl a Žandárskeho zboru, ktorý podľa jeho slov umožní mať rezervy.

„Jedna vec sú stavy profesionálov, ktoré máme k dispozícii, a potom sú tu pre prípad krízovej situácie rezervy, ktoré sa budú na to pripravovať,“ doplnil premiér s tým, že ministerstvo sa môže pustiť do realizácie, keďže bol návrh schválený v parlamente.

Rozvoj ženijného vojska

K splneným úlohám rezortu obrany predseda vlády zaradil aj rozvoj ženijného vojska pre potreby domáceho krízového manažmentu. Dôležité podľa neho bolo aj prehodnotenie zmluvnej základne, čím rezort obrany ušetrili desiatky miliónov eur. Za splnenú ďalej považuje aj podporu obrannej sebestačnosti, a teda, aby sa to, čo sa dá vyrobiť doma, doma aj vyrábalo, ako napríklad munícia.

Súčasne pochválil rezort za podporu domáceho obranného priemyslu a realizovanie spoločných projektov vyzbrojovania s inými krajinami, s ktorými rezort spolupracuje napríklad pri tvorbe zbraňových systémov. Ako splnené premiér vyhodnotil aj zníženie počtu zamestnancov o 10 percent a vyzdvihol aj rozvoj moderných bezpilotných a robotických technológií.