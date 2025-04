Letecké opravovne Trenčín budú s nórskou spoločnosťou opravovať lietadlá F-16

Letecké opravovne Trenčín (LOTN) podpísali s nórskou spoločnosťou Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS-KONGSBERG) dohodu o založení spoločnej organizácie pre údržbu a opravu lietadiel F-16.

Podpis tejto dohody podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) znamená významný krok pre zbrojársky priemysel na Slovensku.

„Od nástupu do funkcie ministra obrany som deklaroval, že budeme podporovať domáci obranný priemysel, aby sme zvyšovali HDP i životnú úroveň obyvateľov Slovenska,“ uviedol Kaliňák.

Ako priblížil rezort obrany, spolupráca medzi LOTN a KAMS je zameraná na poskytovanie nových opravárenských, logistických a podporných služieb pre zabezpečenie životného cyklu lietadiel F-16 od výrobcu Lockheed Martin.

Generálny riaditeľ LOTN Juraj Lauš uviedol, že táto iniciatíva je výsledkom rokovaní, ktoré sa začali pred necelým rokom. „LOTN je síce súčasťou podpory životného cyklu novej generácie lietadiel typu F-16 Block 70 slovenských vzdušných síl, ale v tomto momente ide o zabezpečenie údržby aj na lietadlách F-16 Block 15 až Block 52,“ doplnil.

Lauš a podotkol, že KAMS je vysoko uznávaným hráčom v tomto odvetví a spojenie s ním umožní rozšíriť ponuku služieb a zručností, ktoré budú prospešné nielen pre Vzdušné sily Ozbrojených síl SR, ale aj pre ostatných členov NATO a našich spojencov a doplnil, že lietadiel F-16 lieta v Európe niekoľko stoviek.

Prezident Kongsberg Aviation Maintenance Services André Jaegtvik dodal, že prechod nórskych vzdušných síl z lietadiel F-16 na F-35 umožnila KAMS aplikovať ich vyše 40-ročné skúsenosti so servisovaním a údržbou lietadiel F-16 mimo územia Nórska.

„KAMS ako opravárenské stredisko pre F-16 od Block 15 po Block 52 schválené spoločnosťou Lockheed Martin v kombinácii so skúsenosťami, ktorými disponuje LOTN a ich modernou infraštruktúrou a kvalifikáciou od výrobcu Lockheed Martin pre Block 70 poskytne legitímnu a strategicky lokalizovanú možnosť podpory a služieb pre prevádzkovateľov lietadiel F-16,“ uviedol Jaegtvik.

Ako ďalej zdôraznil, podpisom zmluvy s LOTN pomôžu Slovensku, aby bolo bezpečnejšou krajinou a súčasne sa posilní aj bezpečnosť Európy.

Ministerstvo obrany informovalo, že obe spoločnosti začnú plánovať a pripravovať potrebné kroky, aby dosiahli počiatočnú prevádzkovú spôsobilosť vo štvrtom kvartáli tohto roku. Minister obrany skonštatoval, že týmto krokom sa začína nová budúcnosť LOTN, pričom ide len o časť predsavzatí.

„Jedna z tých vecí je práve starostlivosť o lietadlá F-16 a ich modernizácia. Druhá čast, ktorú chceme riešiť v budúcnosti je otázka vrtuľníkov Black Hawk,“ informoval Kaliňák a pripomenul, že v LOTN bola veľmi dobrá základňa na opravu všetkých typov vrtuľníkov Mil.

„Myslím, že je dobré, aby sme tu mali servisné stredisko pre tento typ vrtuľníkov,“ uzavrel minister.

Letecké opravovne Trenčín a.s. (LOTN)

… je spoločnosť poskytujúca služby v oblasti letectva so 75-ročnou históriou, ktorej 100 % vlastníkom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. LOTN so sídlom v Trenčíne na Slovensku vlastní a prevádzkuje viac ako 14 000 m2 hangárov, výrobných, kancelárskych a logistických priestorov, disponuje letiskom s 2 000 m dlhou a 30 m širokou betónovou pristávacou dráhou. Okrem poskytovania budúcej podpory Vzdušných síl OS SR pre F-16 Block 70 má spoločnosť bohaté skúsenosti s opravami vojenských prúdových cvičných lietadiel Aero L-39, turbovrtuľových lietadiel LET 410 a vrtuľníkov radu Mi-8.