Fico je podľa Vášáryovej trochu psychicky narušený, Blanára označila za bábku a Pellegriniho ako prázdny oblek v paláci - VIDEO

Herečka, bývalá politička a diplomatka Magda Vášáryová v rozhovore pre Český rozhlas kritizovala premiéra Roberta Fica, ministra zahraničných vecí Juraja Blanára označila za bábku a na prezidenta Petra Pellegriniho povedala, že nie je nič iné ako prázdny oblek.

Fico sa podľa Vášáryovej slovami o prevrate snaží prekryť problémy s rozpočtom, keďže musíme konsolidovať verejné financie, zdražovanie a je nervózny, pretože aj v parlamente má veľký problém a nikdy nevie, koľko bude mať poslancov, ktorí budú hlasovať za vládne zákony.

„Je netrpezlivý, chcel by riadiť celý svet a nikto ho nepočúva a nemá pocit, že by bol naozaj taký dôležitý a my sa mu smejeme a vysmievame aj na tých protestoch. Stráca vlastne glanc, teda to čomu sa hovorí glanc, ak ho vôbec niekedy mal, teda pre mňa nie a na druhej strane zrejme proste je aj psychicky trochu narušený,“ povedala na adresu slovenského premiéra.

Protesty sú preto podľa Vášaryovej veľmi dôležité, pretože treba ukázať silu občianskej spoločnosti a vysmiať sa všetkým tým hlúpostiam, ktoré Fico hovorí pre svojich voličov.

„Tam je skôr ten problém, že jednoducho s niektorými ľuďmi na Slovensku sa už nedá hovoriť, lebo sú tak nakazení propagandou a tým, čo robí pán Fico, že majú v hlave absolútny zmätok. Samozrejme, ale chodíme a snažíme sa rozprávať s ľuďmi, len je to veľmi ťažké a mnohí ľudia sa sťažujú, že prečo nerobí opozícia viac a ja na to mám jednu otázku, už ste prehovorili so všetkými vašimi rodinnými príslušníkmi a podarilo sa vám ich obrátiť, tam tí ľudia si zrazu uvedomia, že to nie je také jednoduché.“ tvrdí.

Pellegrini je prázdny oblek

Vášáryová tiež kritizovala, že sme sa rozkmotrili so všetkými okrem Maďarska, ale tomuto priateľstvu veľmi neverí, pretože náš južný sused uplatňuje nacionalistickú politiku a tá je vždy protislovenská.

„S Poľskom nemáme dobré vzťahy, s Českom ‚jakž takž‘, s Rakúskom sme nikdy nemali nejaké veľmi priateľské vzťahy, ale uvidíme, aká vláda tam vznikne, no a rozhnevali sme si aj celú ukrajinskú vládu,“ skonštatovala.

Diplomatka je sklamaná aj z prezidenta Pellegrini a podľa jej slov po tom, čo sme mali dve silné hlavy štátu, Andreja Kisku a Zuzanu Čaputovú, je to nepríjemné prebudenie. „Nejaký oblek tam chodí, ale nemá to žiadny význam, nikto nejde do toho Paláca, sedí tam nejaký prázdny oblek,“ uviedla na adresu Pellegriniho.

Slovenská podpora Ukrajiny

Vášáryová skonštatovala, že Pellegrini je spojencom Fica a ukázalo sa to aj teraz pri slovách o údajnom prevrate, ktorý bude hrozný a je to strašne nebezpečné.

„A nič sa nestalo, zasadala bezpečnostná rada a nič sa nestalo, normálne žijeme ako obvykle, všetci chodia do práce, chodia lyžovať, však nakoniec po zasadnutí bezpečnostnej rady sám minister vnútra odišiel lyžovať, čiže prepáčte, ja sa musím smiať, lebo zároveň, je to zároveň aj veľmi veselé,“ povedala.

Nedávna roztržka medzi Ficom a prezidentom Volodymyrom Zelenským podľa Vášáryovej neovplyvní slovenskú pomoc Ukrajine.

„My stále podporujeme Ukrajinu, ale Fico potrebuje nalákať voličov neonacistického hnutia Republika a títo sú naladení prorusky, čiže logicky mu to vychádza, že musí byť protiukrajinský, ale uvidíme, ako dlho to potrvá, my budeme protestovať,“ uviedla a pripomenula, že s Ukrajinou máme zmluvu o dodávkach elektrickej energie a na hlavu, teda koľko nás je na Slovensku, vyvážame najviac pomoci.

Blanár sa hrá na ministra

Podotkla, že aj v Bruseli hlasujeme bez problémov a spomenula aj Juraja Blanára, ktorého označila za bábku a vykonávateľa rozkazov, ktorý sa hrá na ministra. „Fico na rozdiel od Orbána nevydiera, on to všetko tam odhlasuje a potom sa vráti domov a hovorí niečo úplne iné, ale jeho voličom to neprekáža,“ povedala.

Fico má podľa Vášáryovej problém udržať si voličskú základňu, lebo tých 35 percent od Vladimíra Mečiara sa mu zmenšilo a potreboval zobrať percentá Republike, čo sa mu aj podarilo a týchto voličov musí „kŕmiť“, ale nie je to dobré pre Slovensko.

Na slová Vášáryovej už zareagoval aj minister Blanár a pripomenul, že keď kandidovala na post prezidentky, oslovila iba 6,6 percenta voličov a to je žalostne málo na to, aby sa mohla prezentovať ako hovorkyňa názorov Sloveniek a Slovákov. Odsúdil aj jej dehumanizujúce výroky o premiérovi Ficovi, o ktorom vyhlásila, že je psychicky „trochu narušený“.