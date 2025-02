Fico označil stretnutie s Fialom za nezmysel ako dovolenku v Hanoji. Musel veľmi dobre počuť, čo mu hovorím, bráni sa český premiér

Spor medzi Robertom Ficom a Petrom Fialom sa vyostruje. Slovenský premiér na sociálnej sieti reagoval na slová českého predsedu vlády Petra Fialu, podľa ktorého sa neformálne stretli v Bruseli a kde mu mal vyjadriť nespokojnosť s obvineniami, že českí politici aj médiá zasahujú do vnútorných záležitostí Slovenska. Fico však takýto priebeh popiera.

„Neformálne stretnutie s predsedom českej vlady P. Fialom je taký istý nezmysel ako dovolenka v hoteli v Hanoii. Na neformálnom samite v Bruseli som si s českým predsedom vlády P. Fialom slušne podal ruku. A TO JE VŠETKO!,“ napísal Fico. Dodal, že síce je vhodným kandidátom na zneužívanie, ale odtiaľ-potiaľ.

Reakcia Fialu nenechala na seba čakať. Tvrdí, že Fico musel dobre počuť, čo mu povedal. „Robert Fico v Bruselu musel veľmi dobre počuť, čo mu hovorím, akustika na mieste bola dobrá. Išiel som za ním a povedal som mu, aby neútočil na českú mediálnu a politickú scénu. Reagoval na to a musí si to pamätať.:-)„

Robert Fico v Bruselu musel moc dobře slyšet, co mu říkám, akustika na místě byla dobrá. Šel jsem za ním, a řekl mu, ať neútočí na českou mediální a politickou scénu. Reagoval na to a musí si to pamatovat.:-)

— Petr Fiala (@P_Fiala) February 5, 2025