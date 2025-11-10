Hodil vinu na rušňovodiča, ale mal vyvodiť zodpovednosť voči sebe, pustil sa Matovič do Fica - VIDEO

Fico podľa lídra Hnutia SlovenskoIgora Matoviča preniesol zodpovednosť za tragickú zrážku vlakov pri Pezinku na rušňovodiča. Ten však tvrdí, že premiér by sa mal pozrieť najskôr na seba. Pripomenul, že len pred niekoľkými týždňami sa na východe krajiny stala podobná nehoda, pri ktorej sa zranilo 69 ľudí, zatiaľ čo pri Pezinku utrpelo zranenia až 79 cestujúcich.
Na tlačovej besede pred Úradom vlády SR Matovič zdôraznil, že Robert Fico (Smer-SD) síce vyhlásil, že nechce na nikoho hádzať vinu, no napokon ju podľa neho preniesol na rušňovodiča.
Prečo sa zrazili vlaky pri Pezinku? Šéf ŽSR priblížil možnú príčinu - VIDEO, FOTO
„Našiel vinníka a skončil s tým, že navrhuje okamžite odvolať vedenie železničnej spoločnosti. On by ale nemal odvolávať vedenie železničnej spoločnosti, ale v prvom rade by mal vyvodiť zodpovednosť voči samému sebe a mal by odvolať samého seba,“ uviedol Matovič. Dodal, že premiér ako predseda vlády nesie politickú zodpovednosť za takéto havárie.
Chýbajúci bezpečnostný systém ETCS
Matovič zároveň obvinil Fica z klientelizmu a tvrdí, že dôvodom tragédie bol aj chýbajúci bezpečnostný systém ETCS, ktorý by dokázal podobným zrážkam zabrániť. „Robert Fico sa odvďačil úplatkom tým, že človeku, ktorý ho chválil na snemoch, dodal štátnu zákazku na staré rušne. Za tú istú cenu mohlo mať Slovensko moderné rušne aj s bezpečnostným systémom ETCS,“ povedal Matovič.
Podľa Hnutia Slovensko bol práve absenciou tohto systému spôsobený incident pri Pezinku. „Fico by nemal ukazovať prstom na rušňovodiča, ale mal by ukazovať na seba. On spravil biznis s kamarátom a kvôli tomu máme vlaky bez systému ETCS,“ dodal Matovič a prirovnal to k rozkrádaniu financií v zdravotníctve.
Tretia nehoda sa mohla stať v Bratislave
Hnutie upozornilo aj na to, že k podobnej tragédii mohlo dôjsť už v piatok v stanici Bratislava – Rača, keď vlak bez systému ETCS vošiel do cesty rýchliku. Rušňovodič však včas zabrzdil a zabránil tak ďalšej zrážke.
Do kritiky sa zapojila aj poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudíVeronika Remišová, ktorá vyzvala ministra dopravy Jozefa Ráža, aby prevzal politickú zodpovednosť a odstúpil. „Včerajšia zrážka vlakov si vyžiadala desiatky zranených. Podľa názorov odbornej verejnosti sú tieto nehody aj dôsledkom zlého riadenia a podfinancovania železníc, čo bráni skvalitňovaniu bezpečnosti,“ uviedla.
Kauza odmien a pozemkov bývalého šéfa železníc
Remišová zároveň pripomenula, že bývalý generálny riaditeľ Železníc SR Alexander Sak dostal od ministra Ráža odmenu vo výške 49-tisíc eur, hoci odstúpil po tom, čo Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že vlastní pozemky v Bratislave, kde sa plánuje výstavba novej nemocnice.
V každej normálnej krajine by minister dopravy už odstúpil, liberáli reagujú na zrážku vlakov a apelujú na Ráža – VIDEO
„Nie je normálne, aby v období vážnych nehôd vlakov, čo je podľa odborníkov aj dôsledkom zlých manažérskych rozhodnutí, nadelil minister Ráž na rozlúčku bývalému šéfovi železníc Sakovi 49-tisíc eur,“ povedala Remišová a dodala, že ak chce minister zachovať dôveru verejnosti, mal by okamžite odstúpiť z funkcie.