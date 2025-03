Fico diskutoval s von der Leyenovou o amerických clách, podľa premiéra mu predsedníčka EK „vynadala“ – VIDEO

Predseda vlády Robert Fico telefonoval s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, pričom spolu riešili clá, ktoré americký prezident Donald Trump avizoval voči Európe. Ako Fico zdôraznil, clá budú mať tri rozmery.

Dopad ciel

Jeden zaťaží tovary a služby, druhý sa dotýka rôznych štandardov, ktoré môžu skomplikovať vývoz produktov. Nás podľa premiéra najviac zaujíma, ako bude vyzerať colná politika USA vzhľadom na autá, farmaceutický priemysel a polovodiče. Rozhovor s Leyenovou bol podľa Fica zameraný na zaujatie spoločného stanoviska Európskej únie.

„Ja som ponúkol predsedníčke EK, keďže u nás je veľká koncentrácia výroby áut, že v krátkom čas dôjde k stretnutiu s výrobcami týchto áut. My budeme veľmi pozorne počúvať, aké opatrenia by oni navrhli a my ich budeme po odbornej stránke zase ponúkať EK,“ povedal Fico.

Vynadanie od Leyenovej

Premiér zároveň kritizoval opozíciu za tvrdenia, že problematiku ciel mal vybaviť, keď bol na návšteve v USA. Pripomenul, že s Trumpom sa stretol napríklad aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.

„Ani zďaleka sa necítim byť taký silný ako francúzsky prezident a čínsky prezident,“ skonštatoval Fico s tým, že clá budú proti celému svetu. V tejto súvislosti ironizoval, že mu vynadala aj šéfka EK. „Strašne mi vynadala Ursula, aleže strašne. Že, Robert, čo si to urobil, ako si to vyrokoval s tým Trumpom,“ povedal Fico ironicky s tým, že Leyenová mu „nakladala pol hodinu“.