Fico chce ústavnými zmenami o dvoch pohlaviach zakotviť hrádzu proti liberalizmu a progresivizmu

Myslím si, že prejsť môže len komplexný balík, má väčšiu šancu na úspech, ako keď k tomu bude niekto pridávať prídavky typu volebný systém alebo súdna rada. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to uviedol v relácii STVR Sobotné dialógy na margo toho, či prebiehajú rokovania o podpore pre ústavné zmeny, ktoré pred niekoľkými dňami predložil na vládu.

Novela zavádza iba dve pohlavia

Vládny kabinet jeho návrh zmien Ústavy SR schválil. Schválený materiál zdôrazňuje v ústave zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, napríklad v prípade ochrany života a ľudskej dôstojnosti, súkromného a rodinného života, ale aj manželstva, rodičovstva a rodiny, a tiež kultúry a jazyka, ako aj s tým súvisiace veci, najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania.

Novela zavádza uznávanie len dvoch pohlaví, a to muža a ženy. Zároveň zaručuje rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ak by novela ústavy prešla legislatívnym procesom, maloleté dieťa by si po novom mohli osvojiť len manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve.

Osvojiť dieťa si bude môcť aj pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Vo výnimočných prípadoch si dieťa bude môcť osvojiť aj osamelá osoba, a to v prípade, ak je osvojenie v záujme dieťaťa.

Do ústavy by mohol pribudnúť aj odsek, podľa ktorého, „rodičia majú právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami a školskými zariadeniami, ak je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu“. Zároveň bude na výchovu a vzdelávanie detí v oblasti formovania intímneho života a sexuálneho správania potrebný súhlas zákonného zástupcu.

Potrebná je ústavná väčšina

Na to, aby bola ústava novelizovaná je ale potrebné, aby sa v parlamente našla ústavná väčšina. Za predložené zmeny by muselo hlasovať viac ako 90 poslancov NR SR. Vládna koalícia začínala so 79 poslancami, následne sa ale odčlenili skupinky poslancov okolo Rudolfa Huliaka (Národná koalícia, zvolení na kandidátke SNS) a Samuela Migaľa (nezaradený).

Po dohode s poslancami Národnej koalície a po tom ako sa Rudolf Huliak stal novým ministrom cestovného ruchu a športu, disponuje vládna koalícia 76 hlasmi. Namiesto Huliaka by mal do parlamentu nastúpiť Miroslav Radačovský.

Traja „rebeli“ z Hlasu (Migaľ aj Radomír Šalitroš boli zo strany vylúčení, Ján Ferenčák je stále jej členom i členom poslaneckého klubu Hlasu – pozn. SITA) sa opakovane vyjadrovali, že koalíciu podporujú, rokovania ale stále prebiehajú. Vládna koalícia však stále na schválenie ústavných zmien potrebuje podporu aspoň časti opozičných poslancov.

Hrádza proti progresivizmu

Fico predpokladá, že prvým čítaním by navrhované zmeny prejsť mohli, vzhľadom na to, tam nie je potrebná ústavná väčšina. „Uvidíme, máme tam poslancov KDH,“ povedal. Vyjadril sa aj k výrokom ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD), ktorý povedal, že koalícia by mohla nájsť podporu u niektorých poslancov za hnutie Slovensko, konkrétne z Kresťanskej únie (ide o Annu Záborskú a Richarda Vašečku).

„Igor Matovič nie je Kresťanská únia,“ prízvukoval Fico v odpovedi na otázku, či sa plánuje zhovárať aj s lídrom obyčajných ľudí. „Myslím si, že sú tam ľudia, ktorí k týmto témam často vystupujú, či je to pani poslankyňa Záborská, alebo pán poslanec Vašečka,“ dodal. Dodal, že nejde o preteky, ale o výsledok.

„Chcem, aby sme tú hrádzu proti liberalizmu a progresivizmu zakotvili, ako som sľúbil na Devíne v júli 2024,“ akcentoval premiér. Dodal, že sú toho názoru, že by v druhom a treťom čítaní mohlo dôjsť k dohode. Vyjadril sa, že by bola škoda, keby potenciál na ústavnú väčšinu, ktorý podľa neho v NR SR existuje, zlyhal na politických dôvodoch.