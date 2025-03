Fico bude žiadať doplniť do záverov samitu v Bruseli zmienku o obnovení tranzitu plynu cez Ukrajinu

Premiér Robert Fico (Smer-SD) bude žiadať doplniť do záverov samitu Európskej únie v Bruseli zmienku o obnovení tranzitu plynu cez Ukrajinu. Parlamentný výbor pre európske záležitosti mu vo štvrtok dopoludnia schválil stanovisko, s ktorým odchádza do Bruselu.

Tranzit plynu cez Ukrajinu

Fico ho zdôvodňoval tým, že bez tranzitu plynu cez Ukrajinu nie je možné zabezpečiť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Poukazuje na to, že kým v Európe platíme za megawatthodinu plynu 45 eur, v USA je to okolo sedem-osem eur.

„Plyn, ktorý sa tlačí cez Slovensko na Ukrajinu, je z 95 percent ruský plyn. Čiže Ukrajina kupuje ruský plyn cez rôznych zahraničných obchodníkov, platí zaň a robí to, čo nám vyčíta. Ale keď my chceme, aby pokračoval tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na západ, tak to jednoducho nejde,“ uviedol Fico na výbore.

Nebude hlasovať za finančnú pomoc Ukrajine

Premiér nebude na samite súhlasiť s návrhom šéfky európskej diplomacie. „Šéfka európskej diplomacie by chcela prísť s návrhom na akúsi okamžitú zbierku, hovorí sa o sume od 20 do 40 miliárd eur, pričom každý štát by prispel nejakým podielom zo svojho štátneho rozpočtu. Pre Slovensko by to bolo od 160 do 260 miliónov eur. Za toto nebudem hlasovať,“ povedal.

Fico tvrdí, že Slovensko potrebuje financie na svoje domáce ekonomické potreby a konsolidáciu, a nebude ich posielať na Ukrajinu. „Ja si neviem predstaviť, že by sme dali štvrť miliardy na Ukrajinu na vojenské výdavky a z toho sa ešte polovica rozkradne,“ dodal.

Podľa slovenského premiéra sú totiž indície, že polovica peňazí, ktoré idú na Ukrajinu, sa rozkráda. „My ideme na Európskej rade otvárať túto tému, pretože Európska únia tam valí peniaze a obrovské množstvo peňazí sa tam jednoducho stráca. Samozrejme, že má Zelenskyj záujem na vojne, pretože nemá mandát a dobre vie, že by nebol nikdy zvolený za prezidenta. Dobre vie, že tá krajina je financovaná zo zdrojov z vonkajška,“ vyhlásil premiér. Vojna podľa neho veľmi posilnila Rusko, ktoré zarába na plyne, pričom Ukrajina vojnu prehráva.

Prímerie ako súčasť komplexnej dohody

Premiér tiež výbor informoval, že bude súhlasiť s tým, ako je prímerie na Ukrajine naformulované v navrhovaných záveroch samitu, aj keď sa s tým nestotožňuje. Závery samitu hovoria o tom, že prímerie bude súčasťou komplexnej dohody.

„My sa pýtame, prečo má byť prímerie až vtedy, keď to bude ako súčasť celej mierovej dohody? Prečo nemôže byť, preboha, prímerie teraz?“ povedal Fico.

Poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková sa ho pýtala, či sa nebojí toho, že Rusko využije prímerie na to, aby sa mohlo ešte viac vyzbrojiť. „Toto je obava európskych partnerov pri prímerí – že nie je trvalým zastavením konfliktu v Európe,“ zdôraznila.

Fico tiež oznámil, že Slovensko sa nezúčastní na stretnutí šéfov generálnych štábov v Paríži, ktoré na budúci týždeň organizuje francúzsky prezident Emmanuel Macron.

„Má to byť o jadrovom dáždniku a ja nechcem, aby Slovensko bolo toho súčasťou,“ zdôvodnil. Poslankyňa Marcinková navrhla do uznesenia výboru doplniť, že sa Slovensko uchádza o účasť na tomto podujatí, no jej pozmeňujúci návrh nebol schválený.