Inšpiroval sa Ficom? Lukašenko navrhuje hostiť mierové rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v rozhovore zverejnenom v stredu ponúkol, že by mohol hostiť mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou, na ktorých by sa mohli zúčastniť aj americkí predstavitelia.

„Povedzte Trumpovi, že ho očakávam tu s Putinom a Zelenským,“ navrhol Lukašenko vo videorozhovore s americkým blogerom Mariom Nawfalom, ktorý zverejnila štátna tlačová agentúra Belta.

Dohoda jedine so Zelenským

Lukašenko, ktorý je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, čelí sankciám zo strany USA a Európy pre podporu ruskej vojenskej akcie na Ukrajine a potláčanie opozície vo svojej krajine. Rusko využilo bieloruské územie na vyslanie niektorých svojich vojsk na Ukrajinu v roku 2022.

Sedemdesiatročný prezident však pokračoval: „Ideme si sadnúť a pokojne sa dohodnúť. Ak sa chcete dohodnúť.“ Lukašenko zdôraznil, že musí byť uzavretá dohoda jedine so Zelenským, pretože „veľká časť ukrajinskej spoločnosti stojí za ním“. „Od bieloruskej hranice je to do Kyjeva len 200 kilometrov. Pol hodiny lietadlom. Príďte,“ vyhlásil v rozhovore nahranom 27. februára.

Brilantná myšlienka Trumpa

Lukašenko pochválil Trumpove snahy o rozhovory s Ruskom a ukončenie trojročného konfliktu. „Trump je dobrý chlap, veľa o tom hovorí a už niečo urobil, aby ukončil vojnu na Ukrajine a vojnu na Blízkom východe. Zdá sa mi, že jeho jedinou politikou je tá, ktorá smeruje k ukončeniu vojny. Je to brilantná myšlienka,“ povedal Lukašenko.

Zverejnenie rozhovoru prišlo po tom, čo Trump v utorok uviedol, že mu Zelenskyj povedal, že je pripravený na rozhovory o „trvalom mieri“ s Ruskom.

Ešte v decembri navrhol mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou na slovenskej pôde aj súčasný slovenský premiér Robert Fico.