Český premiér Babiš príde na oficiálnu návštevu Slovenska, stretne sa s Rašim aj Ficom

Český premiérAndrej Babiš príde vo štvrtok na Slovensko, stretne sa s predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD) a tiež so slovenským premiéromRobertom Ficom (Smer-SD).
Babiš na prvú oficiálnu návštevu Slovenska vo funkcii českého predsedu vlády pricestuje vo štvrtok 8. januára o 10:00.
So slovenským premiérom budú diskutovať o rozvoji bilaterálnych vzťahov či o aktuálnych otázkach európskej a svetovej politiky. S predsedom Národnej rady SR sa český premiér stretne poobede a rovnako ich čaká spoločné rokovanie.