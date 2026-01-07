Český premiér Babiš príde na oficiálnu návštevu Slovenska, stretne sa s Rašim aj Ficom

So slovenským premiérom budú diskutovať o rozvoji bilaterálnych vzťahov či o aktuálnych otázkach európskej a svetovej politiky.
Český premiér Andrej Babiš (vľavo) a premiér Slovenskej republiky Robert Fico na samite EÚ v Bruseli. Štvrtok, 18. december, 2025. Foto: www.facebook.com
Český premiérAndrej Babiš príde vo štvrtok na Slovensko, stretne sa s predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD) a tiež so slovenským premiéromRobertom Ficom (Smer-SD).

Babiš na prvú oficiálnu návštevu Slovenska vo funkcii českého predsedu vlády pricestuje vo štvrtok 8. januára o 10:00.

So slovenským premiérom budú diskutovať o rozvoji bilaterálnych vzťahov či o aktuálnych otázkach európskej a svetovej politiky. S predsedom Národnej rady SR sa český premiér stretne poobede a rovnako ich čaká spoločné rokovanie.

