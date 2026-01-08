Očakávania Slovákov a Čechov od roku 2026 sú rôzne. Optimizmus u nás zachraňuje Generácia Z, susedom vlial nádej Babiš

Kým v Česku rastie optimizmus, Slováci do roku 2026 vstupujú s negatívnymi vyhliadkami. Ukázal to prieskum agentúry NMS. Rok 2026 bude podľa väčšiny občanov Slovenska rovnako zlý či horší ako rok 2025. Zlé vyhliadky sa týkajú najmä oblasti politiky a atmosféry v spoločnosti.
Optimistická Generácia Z
To, že bude rok 2026 horší ako ten predchádzajúci si myslí až 46 percent opýtaných. Ďalších 14 percent respondentov je názoru, že bude rovnako zlý. Spolu je to tak 60 percent občanov, ktorí do nového roku vstupujú so zlými vyhliadkami. Agentúra vykonávala prieskum na prelome novembra a decembra 2025 na vzorke 1 006 respondentov.
To, že bude tento rok lepší ako rok 2025 si myslí 23 percent Slovákov, a to, že bude rovnako dobrý tvrdí 17 percent. Výsledky prieskumu ďalej ukázali, že najviac optimizmu v sebe majú mladí ľudia z Generácie Z, a teda ľudia od 18 do 28 rokov. Dve tretiny z nich totiž veria, že tento rok bude rovnako dobrý či lepší ako predošlý. Je to súčasne jediná skupina, u ktorej optimisti prevyšujú nad pesimistami.
„S podobnými očakávaniami sme vstupovali aj do roku 2025. Situácia však nebola vždy rovnaká. Optimizmus medzi Slovákmi výraznejšie klesol po roku 2024. Do tohto roku vstupovala s negatívnymi očakávaniami len tretina populácie,“ pripomenula agentúra NMS. Spoluautorka prieskumu Denisa Lakatošová podotkla, že optimizmus medzi Slovákmi klesol po roku vládnutia súčasnej vlády. Výsledky tak podľa nej len odzrkadľujú napätú situáciu, ktorú občania za posledné dva roky vnímajú.
Vzťahy a finančná situácia
Najoptimistickejší scenár vývoja Slováci očakávajú v prípade vzťahov s rodinou a priateľmi, či v otázke ich zdravotného stavu. Ak však ide o ekonomickú situáciu, negatívne očakávania prevyšujú tie pozitívne. Negatívne zmeny vo finančnej situácii očakáva 39 percent občanov. Nemenný stav predpokladá 30 percent a zlepšenie stavu očakáva 23 percent účastníkov prieskumu. Aj v tomto prípade platí, že mladší ľudia sú optimistickejší. S pribúdajúcim vekom tak optimizmus klesá.
„Najviac nás optimizmus opúšťa v očakávaniach o vývoji politickej situácie a atmosféry v spoločnosti. Negatívne zmeny v týchto oblastiach očakáva polovica populácie, výrazne častejšie podporovatelia strán súčasnej opozície,“ doplnila agentúra NMS.
Politická situácia na Slovensku i v Česku
Výsledky tak podľa Lakatošovej potvrdzujú, že očakávania ľudí od nového roka sú úzko prepojené s tým, čo sa deje na politickej scéne a aký to má dopad na atmosféru v krajine. Zhoršenie v oblasti politickej situácie a spoločenskej atmosféry očakáva 51 percent opýtaných, pričom v zlepšenie verí len 13 percent. To, že sa nič nezmení, očakáva 24 percent respondentov.
Kým optimizmu na Slovensku ubúda, v susednom Česku, naopak, rastie. Rok 2025 bol v Česku volebným rokom. V porovnaní so Slovenskom dvojnásobne viac obyvateľov Česka očakáva, že rok 2026 bude rovnako dobrý či lepší ako rok 2025. Podiel optimistov tak v Česku z roka na rok stúpol o viac ako 40 percent. Za týmto veľkým optimizmom podľa Lucie Režnej z českého NMS stojí nastupujúca vláda na čele s Andrejom Babišom.
„Sú to práve podporovatelia hnutia ANO, ktorí najviac v porovnaní s inými voličmi očakávajú, že rok 2026 ten uplynulý v pozitívach predbehne. Voliči terajšej opozície ale nestrácajú hlavu a väčšina z nich verí, že k zásadným negatívam nedôjde a nový rok bude tak dobrý, ako ten predošlý,“ dodala Režná. Zaujímavé však bude podľa NMS sledovať, ako sa zmenia názory Čechov po roku. Na Slovensku totiž po uplynutí jedného roka novej vlády došlo k výraznému prepadu optimizmu.