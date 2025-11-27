ZOH 2026 budú bez súperky Vlhovej, podstúpila operáciu zraneného kolena

Budúcoročné zimné olympijské hry v Taliansku budú bez Švajčiarky Lary Gutovej-Behramiovej. Tridsaťštyriročná špecialistka na rýchlostné disciplíny totiž utrpela vážne zranenie kolena minulý týždeň počas tréningu v americkom stredisku Copper Mountain.
Olympijská šampiónka Gutová-Behramiová si počas tréningu poranila ľavé koleno. Hrozí jej koniec kariéry?
Po návrate do vlasti podstúpila detailné vyšetrenie, po nich prišla na rad operácia. „Mala som úplne iné plány na nasledujúce mesiace a tešila som sa na túto sezónu. Teraz je mojím cieľom zotaviť sa a získať späť plnú fyzickú kondíciu. Až potom budem vedieť, čo ma čaká v budúcnosti,“ uviedla športovkyňa vo vyhlásení Švajčiarskej lyžiarskej federácie.
Gutová-Behramiová je úradujúca olympijská šampiónka v super G z Pekingu 2022. V minulej sezóne skončila druhá v celkovom hodnotení Svetového pohára za talianskou Federicou Brignoneovou, ktorá sa tiež zotavuje po vážnom zranení.
Tréner švajčiarskej ženskej reprezentácie Beat Tschuor vyjadril nádej na úspešnú operáciu a zotavenie, ktoré umožní Gutovej-Behramiovej buď pokračovať v kariére, alebo viesť život bez bolesti po vysokej športovej záťaži.
„Jej absencia bude veľmi citeľná, nielen ako športovkyne, ale aj ako osoby v tíme počas olympijskej sezóny,“ dodal.