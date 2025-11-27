ZOH 2026 budú bez súperky Vlhovej, podstúpila operáciu zraneného kolena

Úradujúca olympijská šampiónka v super G Lara Gutová-Behramiová sa zranila počas tréningu v USA, budúcnosť jej kariéry je neistá.
Lara Gutová-Behramiová
Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová v zjazde Svetového pohára 2023/2024 v talianskej Cortine d'Ampezzo (26. január 2024). Foto: SITA/AP
Budúcoročné zimné olympijské hry v Taliansku budú bez Švajčiarky Lary Gutovej-Behramiovej. Tridsaťštyriročná špecialistka na rýchlostné disciplíny totiž utrpela vážne zranenie kolena minulý týždeň počas tréningu v americkom stredisku Copper Mountain.

Po návrate do vlasti podstúpila detailné vyšetrenie, po nich prišla na rad operácia. „Mala som úplne iné plány na nasledujúce mesiace a tešila som sa na túto sezónu. Teraz je mojím cieľom zotaviť sa a získať späť plnú fyzickú kondíciu. Až potom budem vedieť, čo ma čaká v budúcnosti,“ uviedla športovkyňa vo vyhlásení Švajčiarskej lyžiarskej federácie.

Gutová-Behramiová je úradujúca olympijská šampiónka v super G z Pekingu 2022. V minulej sezóne skončila druhá v celkovom hodnotení Svetového pohára za talianskou Federicou Brignoneovou, ktorá sa tiež zotavuje po vážnom zranení.

Tréner švajčiarskej ženskej reprezentácie Beat Tschuor vyjadril nádej na úspešnú operáciu a zotavenie, ktoré umožní Gutovej-Behramiovej buď pokračovať v kariére, alebo viesť život bez bolesti po vysokej športovej záťaži.

„Jej absencia bude veľmi citeľná, nielen ako športovkyne, ale aj ako osoby v tíme počas olympijskej sezóny,“ dodal.

