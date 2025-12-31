FC Liverpool má problémy so štandardkami a odvolal trénera pre túto činnosť

Anglický futbalový klub FC Liverpool s okamžitou platnosťou ukončil spoluprácu s trénerom pre štandardné situácie Aaronom Briggsom. Toto rozhodnutie prišlo po sérii slabých výsledkov v tejto oblasti, v ktorej obhajca titulu v Premier League v tejto sezóne trpí výraznými problémami.
Slabé štandardky ničia nádeje Liverpoolu na prvú štvorku Premier League, myslí si kouč Arne Slot
Len v ostatných zápasoch „The Reds“ inkasovali 12 gólov zo štandardných situácií – rohov, priamych kopov či nahrávok z autu – čo je viac než ktorýkoľvek tím v popredných piatich európskych ligách. Pod vedením trénera Arneho Slota strelil FC Liverpool z týchto situácií iba tri góly.
Aaron Briggs prišiel do klubu v júli 2024 ako tréner osobného rozvoja a v septembri sa stal exkluzívnym koučom pre štandardné situácie, predtým bol analytik v konkurenčnom Manchestri City. Klub z Anfieldu a Briggs sa dohodli na jeho odchode bez ďalších podrobností.
Nahnevaný tréner Liverpoolu: Zákrok na Isaka bol bezohľadný!
V sezóne 2025/2026 klub z Liverpoolu inkasoval sedem gólov z rohových kopov, čo je druhý najhorší výsledok v lige, hneď po West Hame. Z nahrávok z autu dostal Liverpool tri góly, čo je najviac v lige spolu s Newcastlom. Štatistické spoločnosti potvrdzujú, že FC Liverpool skóruje len 2,4 gólu na 100 štandardných situácií a inkasuje ich až 8,2 zo 100.
Arne Slot nedávno vyhlásil, že pri takýchto štatistikách je nemožné byť na čele tabuľky Premier League. Napriek tomu je jeho klub na štvrtej priečke so stratou 13 bodov na vedúci Arsenal. Už vo štvrtok 1. januára 2026 absolvujú „The Reds“ ligový duel proti Leedsu United.