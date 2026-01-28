Tréner FC Chelsea opäť odmietol dohady o odchode Palmera napriek špekuláciám o jeho možnom prestupe ku konkurencii

Tréner Liam Rosenior z anglického futbalového veľkoklubu FC Chelsea opäť odmietol špekuláciu, že by stredopoliar Cole Palmer opustiť jeho klub. Takéto správy označil za nereálne napriek tomu, že sa objavili informácie o záujme Manchesteru United o služby 23-ročného reprezentanta. Palmer, ktorý pochádza z Manchesteru, prestúpil do organizácie „The Blues“ z Manchestru City v lete 2023 a počas pôsobenia v Londýne sa stal rýchlo jednou z hviezd mužstva.
Palmer je šťastný v FC Chelsea napriek dohadom o tom, že sa mu cnie za domovom
V ostatnom období sa špekulovalo, že by mohol mať záujem o návrat na sever Anglicka, kde ako dieťa fandil Manchesteru United. Tento rok sa však Palmer stretol s opakovanými zraneniami, čo výrazne obmedzilo jeho výkon – v 13 zápasoch vo všetkých súťažiach dosiahol päť presných zásahov bez jedinej gólovej prihrávky.
Rosenior na otázku pred zápasom Ligy majstrov na pôde talianskeho SSC Neapol, či je Palmer pre klub „nedotknuteľný“ a či je spokojný, odpovedal: „Áno a áno. Je to jednoduché. Nie som prekvapený načasovaním týchto špekulácií. Pri nástupe nového trénera sa vždy objavia ľudia, ktorí chcú rozvíriť vody, ale nie je to pravda. Cole je tu, je veľmi šťastný a ja sa neviem dočkať, kedy ho uvidím na ihrisku. Nie je dôvod nič riešiť, je to nereálne, neprišlo ku konverzácii na túto tému.“
Palmer figuruje v kádri FC Chelsea pre stredajší duel pod Vezuvom hoci vynechal ostatné dva zápasy svojho tímu pre problém so slabinami. Chelsea je aktuálne ôsma v tabuľke Ligy majstrov a aby sa dostala priamo do osemfinále, bude potrebovať pravdepodobne zisk troch bodov.
Neapol vedie Antonio Conte, ktorý v minulosti pôsobil v FC Chelsea a bol na lavičke Londýnčanov pri ich nateraz poslednom ligovom titule. v sezóne 2016/2017. „Partenopei“ však v súčasnosti čelia ťažkostiam v ligovej časti Ligy majstrov a bojujú o postup, keď z prvých siedmich zápasov vyhrali len dva.
„Výsledky nepodporujú výkony, ktoré Antoniov tím predvádza. Vieme, že to bude veľmi ťažký zápas vo výnimočnej atmosfére,“ dodal Rosenior. Ten vedenie Chelsea prevzal po Enzovi Marescovi a zatiaľ na lavičke klubu dosiahol štyri víťazstvá v piatich zápasoch.