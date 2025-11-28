FC Liverpool čelí najhoršej kríze za 70 rokov, Arsenal a Aston Villa ukazujú silu

„The Reds“ prehrali šesť z ostatných siedmich ligových zápasov.
Arne Slot
Tréner Arne Slot z FC Liverpool tlieska fanúšikom za podporu v zápase proti Evertonu v Premier League 2025/2026. Foto: SITA/AP
Anglický futbalový klub FC Liverpool sa nachádza v najhoršej kríze za viac ako 70 rokov po tom, čo prehral šesť z ostatných siedmich zápasov v Premier League.

Tréner Arne Slot čelí rastúcemu tlaku po tom, čo jeho tím nedokáže využiť šance a trpí častými chybami v obrane, pričom inkasoval už 34 gólov, čo je najviac v lige. Nedeľňajší ligový zápas na pôde West Hamu bude pre „The Reds“ náročnou skúškou, keďže „kladivári“ sa pod vedením Nuna Espirita Santa výrazne zlepšili.

Napriek zlým výsledkom je FC Liverpool na 12. mieste tabuľky, na štvrtú Aston Villu stráca len tri body. „Nie je to štandard Liverpoolu, prehrávať toľko zápasov. Musíme sa zlepšiť a vrátiť sa k víťazstvám,“ povedal Slot.

Londýnsky Arsenal, ktorý vedie Premier League a je v dobrej pozícii aj v Lige majstrov, ukazuje svoju silu. Analytici Opta dávajú „The Gunners“ až 76-percentnú šancu na zisk titulu po prvý raz od roku 2004.

Tréner Mikel Arteta po víťazstve 3:1 nad Bayernom Mníchov vyzdvihol kvalitu a mentalitu nových hráčov, ktorí môžu zmeniť hru.

Aston Villa, ktorá začala sezónu sériou piatich duelov bez víťazstva, sa pod vedením Unaiho Emeryho výrazne zlepšila. Ak vyhrá nad Wolverhamptonom, môže sa posunúť na druhé miesto za Arsenal.

Zaujímavosťou je, že strelila 15 gólov a z toho osem spoza pokutového územia. „Sme na dobrej ceste a máme veľa dôvodov na optimizmus. Chceme pokračovať v dobrej práci,“ povedal Emery.

Wolverhampton, ktorý má len dva body z 12 zápasov, je v pásme zostupu so stratou deviatich bodov na bezpečnú pozíciu.

