FC Liverpool padol na nové dno, po prehre s Nottinghamom je až jedenásty - VIDEO

Anglický futbalový klub FC Liverpool zažíva najhoršiu sezónu za posledné desaťročie, v sobotu prehral 0:3 na domácom ihrisku s Nottinghamom Forest a v tabuľke Premier League klesol na 11. priečku.
Tím trénera Arneho Slota prehral ôsmy z ostatných jedenástich zápasov vo všetkých súťažiach a šiesty z ostatných siedmich v lige. Slot priznal, že jeho hráči sú stále ovplyvnení tragickou smrťou Dioga Jotu.
Futbalisti Forest sa ujali vedenia v 33. minúte gólom Waldemara Antona, keď domáci nezvládli situáciu po rohovom kope. Vylúčenie Amara Nalla v druhom polčase ešte viac oslabilo „The Reds“, ktorí inkasovali ďalšie dva góly od Nicola Savonu a Morgana Gibbsa-Whitea.
„Nie je to štandard Liverpoolu, prehrávať toľko zápasov. Snažil som sa upraviť veci, ale nevyšlo to. Sme v zlom období,“ povedal Slot.
Newcastle United doma zvíťazil 2:1 nad Manchesterom City po dvoch góloch Harveyho Barnesa, pričom druhý zásah bol kontroverzný po dlhom skúmaní systémom VAR. Futbalisti City sa sťažovali aj na to, že hlavný arbiter nepridelil hosťom penaltu Phil Fodena.
„The Citizens“ sú po štyroch ligových prehrách na treťom mieste, o štyri body za vedúcim Arsenalom. Ten má však jedne duel k dobru. Erling Haaland nebol gólovo produktívny len tretíkrát v tejto sezóne.
Na druhé miesto sa posunul FC Chelsea víťazstvom 2:0 nad Burnley, góly strelili Pedro Neto a Enzo Fernández. Tréner Enzo Maresca bol spokojný s výkonom pred náročným týždňom, v ktorom na „The Blues“ čakajú zápasy Ligy majstrov proti FC Barcelona a v Premier League meranie síl s Arsenalom.
Nový tréner Wolverhamptonu Rob Edwards pri debute nepochodil, jeho zverenci prehrali 0:2 s Crystal Palace. Brighton v zápase proti Brentofrdu otočil triumfoval 2:1. Fulham zdolal Sunderland 1:0 a West Ham stratil dvojgólové vedenie a remizovalo 2:2 s Bournemouthom.