Fanúšikov v Číne pobúrilo, že klub Če-ťiang FC nastúpil na ligový zápas tesne po úmrtí svojho hráča - FOTO

Futbaloví fanúšikovia v Číne vyjadrili pobúrenie nad rozhodnutím klubu Če-ťiang FC absolvovať ligový zápas len niekoľko hodín po smrti gabonského útočníka Aarona Boupendzu.

Polícia v súvislosti s úmrtím 28-ročného Afričana vylúčila cudzie zavinenie. Boupendza zomrel po páde z 11. poschodia budovy v meste Chang-čou v stredu popoludní a v rovnaký deň spomenutý tím odohral domáci zápas čínskej Superligy. A to vyvolalo smútok a hnev fanúšikov.

„Nemal byť tento zápas odložený?“ napísal jeden z používateľov na sociálnej sieti Weibo.

„Prečo zápas neodložili? Čínska Superliga je naozaj veľmi amatérska,“ pridal ďalší priaznivec na WeChat.

Zápas sa skončil nerozhodne 2:2 a konal v pochmúrnej atmosfére, pričom žiadny z ďalších legionárov nenastúpil na ihrisko. Fanúšikovia skandovali Boupendzovo meno, držali jeho dres a rozsvietili svetlá na telefónoch. Po záverečnom hvizde sa hráči a personál klubu Če-ťiang FC pridali k fanúšikom a spolu si uctili pamiatku zosnulého futbalistu.

Kapitána Čcheng Ťina premohli emócie pri pozápasovom rozhovore. „Ospravedlňujem sa, nie je to tak, že by som vás nerešpektoval. Nemám nič, čo by som naozaj chcel povedať,“ povedal a odišiel preč.

Španielsky tréner Raúl Caneda na pozápasovej tlačovej konferencii uviedol, že „nie je čas hovoriť o futbale“.