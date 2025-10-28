Brankár Interu Miláno zrazil dôchodcu, ten na mieste zomrel. Futbalista sa mu ponáhľal pomôcť

Španielsky futbalový brankár Josep Martínez v utorok 28. októbra zrazil 81-ročného muža. K nehode došlo o 09:43 h v meste Fenegrò. Informoval o tom web gazzetta.it.
Podľa prvotnej rekonštrukcie nehody mohla obeť na elektrickom vozíku náhle zmeniť smer, pravdepodobne pre nevoľnosť. Následne tak zablokoval cestu vozidlu, ktoré riadil futbalista. Športovec sa dôchodcovi okamžite ponáhľal pomôcť.
Napriek zásahu záchranných zložiek, vrátane vrtuľníka a sanitky, bol starší muž na mieste nehody vyhlásený za mŕtveho. Gólman neutrpel žiadne zranenia, ale bol v šoku.
Ondruš mal na stole zmluvu od Bayernu, totalitný režim však nedodržal sľub a z prestupu zišlo
Jedna osoba uviedla, že krátko pred nehodou videla muža na invalidnom vozíku, ako sa neisto pohyboval po ceste, ktorá má jeden jazdný pruh v každom smere bez deliaceho pásu a po bokoch sú ďalšie dva malé pruhy ohraničené žltou súvislou čiarou.
Na znak smútku sa Inter Miláno rozhodol zrušiť tlačovú konferenciu pred zápasom 9. kola Serie A proti Fiorentine. Duel je na programe v stredu 29. októbra. Zatiaľ by sa všetko malo odohrať podľa plánu.