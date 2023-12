Facebooková stránka Hoaxy a podvody bude fungovať aj naďalej. Šutaj Eštok však nechce, aby riešila politiku

Facebooková stránka Hoaxy a podvody bude fungovať aj naďalej. V relácii periodika Plus jeden deň Teraz takto to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Ocenil tiež aktivity stránky vedúce k informovaniu verejnosti o možných rizikách, no dodal, že by to nemalo byť zneužívané na politické účely. „Forma verejnej komunikácie sa nemá zneužívať na presadzovanie politických názorov,“ vyjadril sa. Minister zdôraznil, že je proti tomu, aby stránka, ktorá má upozorňovať na podvody, riešila politiku.

„To nie je ich úloha. Ak chcú robiť politiku, nech si založia politickú stranu a nech reálne bojujú v tom politickom priestore,“ vraví šéf rezortu vnútra.