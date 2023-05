Expo Dubaj bolo veľkým úspechom a minister nie je na to, aby kontroloval faktúry, reagoval Sulík na kritiku

Svetová výstava Expo Dubaj bola pre Slovensko veľkým úspechom. Takto podujatie zhodnotil exminister hospodárstva Richard Sulík.

V súvislosti s výstavou sa v poslednom období objavila kritika zo strany už taktiež exministra hospodárstva Karla Hirmana, ako aj opozície. Výstava podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) v plnom rozsahu splnila očakávania a bola úspešná.

Minister nemá kontrolovať faktúry

„Expo plní dôležité úlohy pre slovenské hospodárstvo,“ zhrnul šéf liberálov. Ako zdôraznil, v rámci výstavy sa uskutočnilo 11 podnikateľských misií, 550 podnikateľských rokovaní, prezentovalo sa 175 firiem a slovenský pavilón navštívilo 500-tisíc ľudí. Celkový rozpočet na úrovni približne 8 mil. eur bol pritom podľa neho dodržaný.

„Minister hospodárstva nie je na to, aby kontroloval faktúry, ja som tam bol na to, aby sme vytvorili podmienky na obchodné rokovania,“ odkázal kritikom.

Na výstavu je hrdý

On sám je na výstavu hrdý. „Ak sú nezrovnalosti v účtovníctve, tak nech to riešia účtovníci,“ skonštatoval. Podľa Sulíka by pritom najbližšia výstava Expo v Osake mala stáť okolo 20 miliónov eur.

Na nadchádzajúce Expo podľa exministra hospodárstva zatiaľ nie je pripravené dokopy nič. On sám si myslí, že by sa jej Slovensko ani nemalo zúčastniť. V porovnaní s výstavou v Dubaji pôjde o menšie podujatie, na ktorom sa nezúčastnia všetky krajiny sveta.