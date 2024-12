Experti prezradili deväť bodov, ktoré zabránia tretej svetovej vojne

Ruská invázia na Ukrajinu trvá už takmer tri roky, pričom v ostatných mesiacoch sa začína čoraz viac hovoriť o ukončení konfliktu. Experti think tanku Atlantická rada dali dohromady deväť bodov, ktoré by mali znamenať víťaznú stratégiu pre Západ a zabránenie tretej svetovej vojne.

Ako referuje web cnn.iprima.cz, v skupine expertov figuruje aj niekdajší ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.

1. Pokoj zbraní s vojakmi NATO

Podľa expertov by bolo rozhodne na mieste vyrokovať pokoj zbraní, a to napríklad v hraniciach, kde sa aktuálne vojaci oboch štátov nachádzajú. Dočasné prímerie však musí ísť ruka v ruke s vyslaním vojakov zo štátov NATO, ktorí by mali byť umiestnení práve v oblastiach, kde sa doteraz bojovalo. Hlavnú úlohu by tu mali zohrať štáty Európy, avšak s americkou podporou.

2. Záruky ako nevyhnutnosť

Ukrajina podľa Atlantickej rady musí mať záruku, že v prípade ďalšieho možného napadnutia bude chránená štátmi NATO. Ako optimálna cesta sa ponúka členstvo v Severoatlantickej alianci, proti čomu však Rusi dlhodobo protestujú. Experti však dodávajú, že rokovania o prístupe do NATO by však vôbec nemali brať do úvahy názory Ruska.

3. Ukrajinská armáda ako nárazník

Ukrajinci síce pre takmer trojročnú vojnu trpia, ale jedno pozitívum vďaka konfliktu získali. Aktuálne majú zrejme najsilnejšiu a určite najskúsenejšiu armádu v Európe, ak nepočítame Rusko. Spojené štáty by mali ukrajinské vojská podľa odborníkov naďalej posilňovať a cvičiť, aby z nich vytvorili štruktúru, ktorá by svojou silou odrádzala protivníkov od začatia akýchkoľvek budúcich konfliktov v regióne.

4. Odzbrojenie nie je cesta

USA by mali podľa expertov určite odmietnuť ruské podmienky, že by sa Ukrajina mala stať neutrálnou krajinou a zabudnúť na členstvo v NATO. Rovnako podľa nich vôbec nie je na mieste uvažovať o odzbrojení Ukrajincov. Na druhej strane, záruky bezpečnosti od aliancie by mali platiť iba pre tie územia, ktoré má Kyjev preukázateľne pod svojou kontrolou.

5. Žiadne územné nároky

Odborníci tiež apelujú na Trumpovu administratívu, aby odmietla akékoľvek územné nároky Rusov, čo znamená nielen tie ukrajinské oblasti, ktoré Moskva v priebehu posledných troch rokov získala, ale aj Donbas či polostrov Krym.

6. Kreslá pre Ukrajincov

Ukrajinci by podľa expertov mali už pred prípadným prijatím do NATO získať kreslo v najvyššom orgáne aliancie – Severoatlantskej rade. Rovnako tak by ukrajinský generál mal byť členom Vojenského výboru NATO. Ako člen aliancie, a so spojencami za chrbtom, by sa potom Ukrajina mohla pokúšať získať späť svoje územie diplomatickou cestou.

7. Európsko-americké partnerstvo

Ruská invázia na Ukrajinu viedla k tomu, že mnoho európskych štátov darovalo Kyjevu mnoho kusov svojej vlastnej výzbroje. Ich sklady sú dnes často takmer prázdne. Európu a USA tak čaká doplnenie výzbroje. Tu by malo dôjsť na spoločný postup.

8. Ako na Rusko?

Američania a ich spojenci v každom prípade potrebujú novú stratégiu, aby si určili, ako nanovo postupovať voči Rusku. Experti napríklad odporúčajú naďalej držať zmrazený ruský majetok v zahraničí, neodovzdávať Moskve rôzne technológie a ponúka sa aj otázka ďalších sankcií.

9. Amerika ako líder Západu

Kolégium odborníkov na záver dodáva, že táto celková stratégia, ktorá by takmer iste prešla aj u Ukrajincov, by mohla veľmi vyhovovať Trumpovi. Poistila by pozícia USA ako lídra Západu. Je však, samozrejme, otázka, čo by na takéto podmienky povedali Rusi. Možno však čoskoro nebudú mať na výber.