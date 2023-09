Európsky týždeň športu opäť rozhýbe Bratislavu

V sobotu 23. septembra 2023 sa vo Wetzlerovom parku v bratislavskom Ružinove uskutoční sprievodné podujatie v rámci Európskeho týždňa športu #BeActive Night.

Európsky týždeň športu rozhýbe ľudí všetkých vekových kategórii

Celoeurópska iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity pod názvom Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23. do 30. septembra a motivuje k pohybu a zdravému životnému štýlu všetkých ľudí. Už po deviaty rok sa do nej zapája až 40 krajín Európy a je určená naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň fyzickej zdatnosti. Spája jednotlivcov, verejné orgány, školy, športové hnutia, organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor.

Hlavná športová udalosť celého týždňa

#BeActive Night tradične predstavuje hlavnú udalosť celého podujatia. Svoje brány otvorí v sobotu 23. septembra 2023 o 15:00. Návštevníci môžu očakávať bohatý a rozmanitý kultúrny program, ktorý doplnia špičkoví športovci. Celá akcia vyvrcholí o 19:00 a vstup pre návštevníkov je bezplatný.

Aktivity pre všetkých

„Máme niečo pre každého, kto má záujem trochu sa rozhýbať,“ predstavuje pestrý program riaditeľ Národného športového centra Vladimír Baluška. Počas podujatia bude mať každý príležitosť osobne si vyskúšať rôzne športové aktivity, vrátane veslovania, lukostreľby a lezenia na stenu. Medzi najväčšie lákadlá patria aj známe osobnosti, z ktorých niektoré sa už tradične stali tvárami tohto podujatia.

Významné osobnosti slovenského športu

O hlavný športový program sa postará priamo Tomi KID Kovács a na rôznych stanovištiach budú mať návštevníci príležitosť vyskúšať si gymnastiku aj atletiku. Základy karate návštevníkom predvedie športový hosť Adi Gyurík a stále viac obľúbený Nordic walking predstaví Lucia Okoličányová.

Motivácia pre návštevníkov

Verejnosť sa môže tešiť nielen na zábavu a športové výkony , ale aj na skvelé ceny. ,,Tešíme sa na každého, kto sa v sobotu príde s nami trochu rozhýbať, či už pri zvuku bubnov alebo jednej pripravených športových disciplín. Všetci, ktorí sa zúčastnia aktivít zároveň budú súťažiť o spomienkové predmety,“ pozýva na podujatie riaditeľ Národného športového centra Vladimír Baluška.

Zúčastniť sa môže každý

Hoci vrchol Európskeho týždňa športu nastane už v sobotu, rôznorodé športové aktivity budú pokračovať až do 15. októbra. Organizátori podujatí konajúcich sa od 1. septembra do 15. októbra, majú možnosť zaregistrovať sa na stránke https://www.tyzdensportu.sk/. Zaujemcovia , ktorí sa chcú zapojiť do aktivít a urobiť niečo pre svoje telo a ducha nájdu na tej istej stránke podujatia ktorých sa môžu zúčastniť.

