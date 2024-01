Kto je zodpovedný za zostrelenie lietadla s ukrajinskými vojnovými zajatcami? Odpovedá bezpečnostný expert Attila Demkó (rozhovor)

V Belgorodskej oblasti sa zrútilo ruské vojenské transportné lietadlo IL-76 prepravujúce ukrajinských vojnových zajatcov, ktoré podľa Moskvy malo na palube 65 zajatých vojakov ukrajinskej armády určených na výmenu zajatcov.

Attila Demkó, expert na bezpečnostnú politiku a vedúci Centra pre geopolitiku inštitúcie Mathias Corvinus Collegium (MCC), odpovedá na otázku, čo môžeme o incidente s istotou vedieť a či sú pravdivé informácie o tom, že lietadlo zostrelila ukrajinská armáda.

Ruská spravodajská agentúra informovala, že sa na palube zrúteného vojenského transportného lietadla IL-76 nachádzalo 65 ukrajinských vojnových zajatcov, ako aj šesťčlenná ruská posádka a traja sprievodcovia. V súvislosti s incidentom sa však šíria tiež rôzne dezinformácie. Čo vieme o prípade s istotou povedať?

Isté je, že lietadlo havarovalo. Existuje video, fotografie vraku a isté je aj to, že išlo o vojenské transportné lietadlo IL-76, ktoré dokáže prepraviť viac ako 100 vojakov alebo 50-tonový náklad. Ide o veľké vojenské transportné lietadlo sovietskej výroby.

Ďalej je isté, že lietadlo bolo zostrelené, pretože existujú svedkovia, ktorí počuli, že došlo k niekoľkým výbuchom. To znamená, že k výbuchu nedošlo len pri náraze, ale výbuch bol aj pred samotným nárazom. Teda, že lietadlo bolo pravdepodobne zasiahnuté raketou alebo na jeho palube došlo k výbuchu. Existuje aj video, ktoré naznačuje, že na zábere viditeľný dymový pásik môže byť raketa. Čo je teda isté, je to, že lietadlo havarovalo a príčinou zrútenia lietadla bol výbuch – pravdepodobne, ale nie určite, raketa.

VIDEO: V ruskej oblasti Belgorod sa zrútilo vojenské lietadlo Il-76. Video zachytáva, ako sa nekontrolovateľne rúti k zemi.

Čo však nevieme, je to, či na palube lietadla bolo skutočne 65 ukrajinských vojnových zajatcov, alebo nieslo náklad. Ukrajinci tvrdia, že v lietadle mohli byť aj rakety S-300. Ide o protivzdušnú raketu, ktorá sa však môže použiť aj v režime zem-zem. Sú možné dve verzie: buď Rusi hovoria pravdu, alebo Ukrajinci, a iba z jednotlivých znakov je možné urobiť veľmi neisté závery.

V médiách sa objavili informácie, že denník Ukrainska Pravda najprv zverejnil správu o tom, že ukrajinská armáda zostrelila ruské vojenské lietadlo. Neskôr, keď sa zistilo, že na palube boli ukrajinskí vojnoví zajatci, správu vymazali. Odvtedy je v téme informačná vojna medzi ruskou a ukrajinskou stranou. Naposledy sme sa mohli dočítať, že podľa Ukrajiny ruská verzia má trhliny a pýtajú sa, kde sú obete.

Existuje ešte jedna istota a to tá, že na oboch stranách sa vedie informačná vojna od roku 2022, odkedy sa táto obsiahla vojna začala. Ba čo viac, trvá to od roku 2014. Je isté, že obe strany majú v záujme prezentovať druhú stranu v čo najhoršom svetle. Medzinárodné vyšetrovanie by veľmi ľahko mohlo dokázať, či boli na palube Ukrajinci alebo nie, a aký bol dôvod leteckej katastrofy.

Takže, ak by Rusi odovzdali 65 tiel ukrajinských obetí na medzinárodné vyšetrenie – pravdepodobne v mnohých prípadoch budú potrebné aj testy DNA – potom by sa ukázalo, že tie osoby tam boli. To však zatiaľ nenastalo, a je otázne, či k takému nezávislému vyšetrovaniu vôbec dôjde.

Existujú však aj znaky naznačujúce, že toto lietadlo prepravovalo ukrajinských vojnových zajatcov, ale nie sú to primárne dôkazy. Napríklad je to to, že Ukrajina poskytla niekoľko vysvetlení. Navyše správu o uznaní zostrelenia lietadla najprv stiahli, čo naznačuje, že je určitý zmätok na ukrajinskej strane. Podobne naznačuje zmätok aj to, že Ukrajinci uviedli, že Rusi ich neinformovali o tom, ako budú vojnoví zajatci dopravení k hranici. Skutočnosť, že Ukrajina uznala, že malo dôjsť k výmene zajatcov, naznačuje, že je možné, že Rusi v tomto hovoria pravdu. To však ale nevieme, či Rusi oznámili Ukrajincom, že zajatci budú dopravení lietadlom, alebo to neoznámili.

Na snímke trosky transportného lietadla IL-76 pri obci Jablonovo v ruskej Belgorodskej oblasti. (Russian Investigative Committee via AP)

Kardinálna otázka je: Ak boli skutočne na palube vojnoví zajatci, či si strany vyjasnili, ako sa dostanú k hranici na miesto výmeny zajatcov? Ak toto Rusi vyjasnili a Kyjev to vedel, a napriek tomu zostrelil lietadlo, zodpovednosť nesie Kyjev, že sa nekoordinovali so vzdušnou obranou. Je si totiž ťažké predstaviť, že by vedome zastrelili lietadlo prepravujúce 65 Ukrajincov. Vo vojne sa dejú hrozné veci, ale toto by pre Kyjev neprinieslo žiadny osoh. Ak Rusi neoznámili Ukrajine, ako budú zajatci dopravení blízko hraníc, a táto informácia sa nedostala k Ukrajincom, potom nesie zodpovednosť Rusko.

Môže sa tu objaviť aj verzia, či Ukrajinci boli „chytení do pasce“, avšak strata lietadla Il-76 ako aj posádky je dosť veľká cena za takúto provokáciu v porovnaní s jej propagandistickým prínosom. Tu obe strany niečo tvrdia, bolo by potrebné nezávislé vyšetrovanie.

Attila Demkó, expert na bezpečnostnú politiku a vedúci Centra pre geopolitiku inštitúcie Mathias Corvinus Collegium (MCC). Facebook/Attila Demko

Predseda obranného výboru ruskej Štátnej dumy Andrej Kartapolov vyhlásil, že ruské vojenské lietadlo prepravujúce ukrajinských vojnových zajatcov zasiahli tri rakety západnej výroby (americký Patriot alebo nemecký IRIS-TS). Čo o tom vieme?

O tomto nevieme nič. Aj ukrajinské rakety sú schopné z takejto vzdialenosti zničiť takýto cieľ. Z hľadiska propagandy je dobré zdôrazniť, že za to môže západný nástroj. To sa však môže zistiť len ak medzinárodné vyšetrovanie ukáže, že v blízkosti miesta sú pozostatky západných typov protivzdušných rakiet, respektíve to možno vyvodiť aj zo stôp na troskách lietadla. Ak sa potvrdí, že lietadlo bolo zostrelené, budú tam stopy a zo stôp možno vyvodiť, čo lietadlo zostrelilo. To však nie je možné zistiť do jeden až dvoch dní. Na to je potrebné veľmi seriózne vyšetrovanie, a aby bolo dôveryhodné, nestačí len slovo Rusov.

Boli by potrební medzinárodní odborníci, ktorí by preskúmali trosky, respektíve pozostatky rakiet, ak ich Rusi vôbec našli. Nie je také jednoduché nájsť všetky pozostatky rakiet, pretože nemusia nutne dopadnúť tam, kde je lietadlo. Je potrebné preskúmať stopy na trupe lietadla, aby sme zistili, čo spôsobilo jeho pád. Za normálnych okolností takéto vyšetrovania trvajú týždne a mesiace. To, aby jeden až dva dni po udalosti niekto mohol tvrdiť niečo isté o tejto udalosti, a aby to bolo aj dôveryhodné, podľa môjho názoru nie je možné.

Nemožno veriť ani Rusom, ani Ukrajincom. To by bolo možné rozhodnúť, ak by naozaj nezaujatý medzinárodný vyšetrovací tím mal prístup ku všetkým informáciám, vrátane tiel obetí, pozostatkov lietadla a rakiet. To, že predseda obranného výboru ruskej Štátnej dumy to povedal, je len tvrdenie a zostane ním dovtedy, kým nebude hmatateľný dôkaz.

Moskva tvrdí, že vojenské transportné lietadlo IL-76 na palube s 65 zajatými vojakmi ukrajinskej armády určených na výmenu zajatcov zostrelili Ukrajinci. Foto: SITA/AP

Ukrajinská strana predniesla aj takú verziu, že lietadlo prepravovalo rakety pre ruské protivzdušné systémy S–300. Vraj ale v takomto prípade to by bolo z výbuchu evidentné.

Ak by lietadlo skutočne prepravovalo po všetkých stránkach bojaschopné rakety S-300, tak by určite vo vzduchu vybuchlo na prach, pretože výbušné hlavice rakiet sú 100-140 kilogramové a je tam aj palivo. Je ťažké si predstaviť, že takýto náklad by neexplodoval po takomto zásahu. Interná explózia by okamžite zničila lietadlo, a to by sa nezrútilo na zem v jednom kuse. Ak by lietadlo prepravovalo len súčiastky, povedzme pre radary, k vozidlám systému, to by už bolo iné, ale Ukrajinci to takto neuviedli.

Pravdepodobne teda lietadlo neprevážalo rakety S-300 a pravdepodobne majú Rusi pravdu v tom, že prepravovalo ukrajinských vojnových zajatcov. Otázka je v skutočnosti to, či Rusi informovali Ukrajincov o tom, že lietadlo bude prepravovať vojnových zajatcov, alebo nie.

Dym stúpa z miesta havárie lietadla IL-76 v ruskej Belgorodskej oblasti. (Validated UGC video via AP)

Boli aj také správy, že poslanci ukrajinskej Rady chcú žiadať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o vyvodenie zodpovednosti v súvislosti s pádom lietadla IL-76. Ukrajinský poslanec Oleksij Hončarenko ostro kritizoval ukrajinského prezidenta, ako aj ministra obrany Rustema Umerova pre zostrelenie lietadla, ako aj kvôli tomu, že Zelenskyj príliš dlho mlčal a nevyjadroval sa k prípadu. Môže tento incident poškodiť Zelenského prestíž?

V Ukrajine sa za posledné mesiace znovu oživila vnútropolitická scéna. Napokon Zelenskyj sa nachádza na konci svojho prezidentského mandátu, ale kvôli vojne sa nové voľby nemôžu vyhlásiť. Ak sa pozeráme na vnútropolitický aspekt, vytvorilo sa silné napätie medzi kyjevským starostom Vitalijom Kličkom a Zelenským, ako aj medzi bývalým ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom a Zelenským. Preto by sme to mali posudzovať v kontexte ukrajinských vnútropolitických bojov.

Isté ale je, že ak sa ukáže, že na palube lietadla boli ukrajinskí vojnoví zajatci, a ak bude niečo naznačovať, že Rusi hovorili pravdu, potom tu môže byť vyvodená politická zodpovednosť.

Ak sa potvrdí to, čo hovoria Rusi, bude to pre Zelenského mimoriadne nepríjemné, ale treba dodať, že to bude mimoriadne nepríjemné aj pre vrchného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valerija Zalužnyja, pretože by to mohlo znamenať, že chybu spravila armáda. Bude to ale mimoriadne nepríjemné aj pre šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky Kirila Budanova, teda pre každého, kto je pri moci a má rozhodovaciu právomoc. Ak by sa toto všetko ukázalo ako pravdivé, mohlo by to spustiť hru obvinení tzv. blame game, teda ohradzovanie sa voči tomu, kto za to nesie vinu.