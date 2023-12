Európski lídri sa dohodli na začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom, Orbán sa od rozhodnutia dištancuje

Lídri členských štátov Európskej únie (EÚ) sa po hodinách rokovaní dohodli na začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Ako na svojej webstránke informuje denník The Guardian, na platforme X to oznámil predseda Európskej rady Charles Michel.

Európski lídri sa podľa neho tiež dohodli, že udelia Gruzínsku status kandidátskej krajiny. Únia tiež začne rokovania s Bosnou a Hercegovinou, „keď sa dosiahne potrebný stupeň súladu s kritériami členstva“. Zároveň „vyzvala (Európsku) Komisiu, aby do marca podala správu s cieľom prijať takéto rozhodnutie“, napísal Michel.

„Je to jasný signál nádeje pre ich ľudí a pre náš kontinent,“ dodal predseda Európskej rady.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…

— Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023