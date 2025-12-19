Európske sily na Ukrajine sú bezočivou hrozbou Moskve, varuje ruský minister zahraničia Lavrov

Ruský minister zahraničných vecíSergej Lavrov v piatok ostro kritizoval európsky návrh na vytvorenie mnohonárodnej jednotky, ktorá by dohliadala na dodržiavanie prípadnej mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou, a označil ho za „bezočivú“ hrozbu pre Rusko.
„Nejde ani tak o bezpečnosť, ale o ďalší pokus – a viete, veľmi bezočivý – o vojenské ovládnutie ukrajinského územia ako odrazového mostíka na vytváranie hrozieb pre Ruskú federáciu,“ povedal Lavrov počas návštevy Egypta.
Lídri hlavných európskych spojencov Kyjeva – Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska – tento týždeň uviedli, že sú pripravení nasadiť na Ukrajinu mnohonárodnú európsku vojenskú jednotku. Jej úlohou by mala byť „pomoc pri obnove ukrajinských ozbrojených síl, zabezpečení ukrajinského vzdušného priestoru a bezpečnejších morí, vrátane pôsobenia na území Ukrajiny“.
Moskva opakovane varovala, že západných vojakov vyslaných na Ukrajinu by považovala za „legitímne ciele“ pre svoje ozbrojené sily.
Na pristúpenie k dohode o ukončení vojny Ukrajina žiada silné bezpečnostné záruky. Za nevyhnutné považuje aj západné vojenské záväzky, ktoré by podľa Kyjeva zabránili ďalšej ruskej invázii.