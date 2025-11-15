Európska únia začala pracovať na 20. balíku sankcií proti Rusku

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová vyhlásila, že Európska únia začala pracovať na 20. balíku sankcií voči Rusku. Ako referuje web Deutsche Welle, oznámila to po piatkovom stretnutí s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom v Berlíne.
Podľa Kallasovej úspech na bojisku do značnej miery závisí od zdrojov, a preto by EÚ mala dôsledne zvyšovať sankčný tlak na Moskvu. „Vojny prehrávajú tí, ktorým dôjdu peniaze alebo vojaci ako prvým,“ zdôraznila.
Kallasová tiež pozitívne zhodnotila nedávne sankcie USA voči ruským ropným spoločnostiam. „Sankcie fungujú efektívnejšie, keď ich dopĺňa podpora medzinárodných partnerov,“ dodala Kallasová, pričom odmietla hovoriť o podrobnostiach pripravovaného balíka obmedzení.
Predchádzajúci 19. balík sankcií EÚ nadobudol platnosť v októbri a jeho cieľom je najmä ďalšie zníženie príjmov Ruska z predaja plynu a ropy.