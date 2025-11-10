Európska únia podľa Zelenského chystá 20. balík sankcií proti Rusku, hotový má byť do mesiaca

Európska únia pripravuje 20. balík sankcií proti Rusku, ktorý má byť hotový „do mesiaca“. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, povedal to v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Devätnásty balík EÚ bol schválený 23. októbra a medzi opatreniami je zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu z Ruska do roku 2027, zaradenie ropných tankerov využívaných Moskvou na čiernu listinu a obmedzenia v cestovaní ruských diplomatov po Európe.
EÚ sprísňuje vydávanie víz pre Rusov
Zelenskyj uviedol, že Kyjev navrhne, aby sa ďalšie sankcie zamerali na „ruské právnické a fyzické osoby, ktoré stále profitujú z energetických zdrojov“. „Budú tam aj nové opatrenia proti únoscom ukrajinských detí – toto musí byť predmetom skutočne globálneho tlaku. Okrem toho je potrebné výrazne zvýšiť tlak na všetky mechanizmy, ktoré umožňujú ruskú vojenskú výrobu,“ dodal ukrajinský prezident.
Zelenského úrad v nedeľu oznámil, že Kyjev uvalil nové sankcie na ôsmich vysokopostavených predstaviteľov Kremľa, medzi nimi je aj vyjednávač ruského vodcu Kirill Dmitrijev. Sankcie zasiahli aj päť ruských vydavateľstiev za zločiny proti Ukrajine a jej obyvateľom.